فان دايك: كان يمكن للأمور أن تسوء.. وهذه حقيقة تقليلنا من مانشستر يونايتد

الأحد، 05 يناير 2025 - 21:24

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك

أبدى فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول اعتقاده أن الفريق بحاجة للتحسن عقب التعادل مع مانشستر يونايتد.

وقال فان دايك في تصريحاته لإذاعة بي بي سي راديو 5: "كان يمكن أن يسوء الأمر إن كنا صرحاء مع أنفسنا. كانت لديهم فرصة كبيرة في النهاية (كرة هاري ماجواير) وكان الأمر سيصبح أسوأ".

وأضاف "أنا محبط من إهدار النقاط في ملعبنا ولكن هذا ما حدث ويجب أن نمضي قدما وهو ما سنفعله".

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وأوضح "تقدمنا 2-1 وكان الأمر هنا يتعلق بإدارة المباراة والاحتفاظ بالكرة لوقت أطول من 3 او 4 تمريرات".

وتابع "خسرنا الكرة بسهولة في بعض الأوقات وكان الدفاع مفتوحا أكثر مما يلزم. لسنا مثاليين ولا نزال نتعلم ويجب أن نتعلم من هذه المباراة أيضا".

وعن تقليل ليفربول من تقدير مانشستر يونايتد قال: "هذا كله من صنع الإعلام وليس منا. نحن حضرنا أنفسنا لمباراة صعبة للغاية كما رأينا اليوم، ولم نفكر في أي شيء من هذا".

وأوقف مانشستر يونايتد انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي، وتعادل معه بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من المسابقة.

وبعد 3 انتصارات متتالية لليفربول في الدوري تعادل الفريق ليصل إلى النقطة 46 في صدارة الترتيب متفوقا بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، ولا يزال متبقي له مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

أما مانشستر يونايتد بعدما تلقى 3 هزائم متتالية تعادل أخيرا ووصل إلى النقطة 23 في المركز الـ13.

ثنائية ليفربول سجلها كودي جاكبو ومحمد صلاح، وسجل لمانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز وأماد ديالو.

ويعد هدف صلاح هو رقم 175 له في الدوري الإنجليزي، ليتعادل مع تييري هنري نجم أرسنال السابق، ويحتل المركز السابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

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