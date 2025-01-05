برونو: إن قدمنا هذا الأداء في أنفيلد فلماذا لا نفعل ذلك في كل مكان؟

أبدى برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد اعتقاده أن الفريق يجب أن يكرر أداءه الجيد أمام ليفربول عقب التعادل بين الفريقين في أنفيلد.

وقال برونو في تصريحاته لقناة سكاي سبورتس: "تعرضنا لانتقادات عادلة. موقعنا في الجدول يشي بكل شيء. لقد خسرنا لاكثير من النقاط، حتى اليوم لا يمكننا أن نكون سعداء بنقطة".

وأضاف "نحتاج للنقاط وكان يمكننا الفوز بهذه المباراة في النهاية، ولكنها نتيجة عادلة، فالفريقان لعبا كرة قدم جيدة".

وأوضح "أنا محبط بعض الشيء لأننا إن أظهرنا هذا المستوى على ملعب ليفربول متصدر الدوري، فلماذا لا يمكننا فعل ذلك في كل مكان"؟

وواصل "أخيرا قدمت أداء لائقا. قلنا إننا نحتاج للمزيد من أنفسنا، لنحصل على المزيد من هذا الموسم".

وواصل "العودة من التأخر 2-1 أمر جيد ولكننا بحاجة للمزيد. الآن لدينا مباراة كأس الاتحاد ضد أرسنال وستكون صعبة للغاية، ولكننا نريد الوصول للنهائي مجددا".

وأوقف مانشستر يونايتد انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي، وتعادل معه بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من المسابقة.

وبعد 3 انتصارات متتالية لليفربول في الدوري تعادل الفريق ليصل إلى النقطة 46 في صدارة الترتيب متفوقا بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، ولا يزال متبقي له مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

أما مانشستر يونايتد بعدما تلقى 3 هزائم متتالية تعادل أخيرا ووصل إلى النقطة 23 في المركز الـ13.

ثنائية ليفربول سجلها كودي جاكبو ومحمد صلاح، وسجل لمانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز وأماد ديالو.

ويعد هدف صلاح هو رقم 175 له في الدوري الإنجليزي، ليتعادل مع تييري هنري نجم أرسنال السابق، ويحتل المركز السابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.