مؤتمر جروس: لا أريد التحدث عن الانتقالات.. وهدفي الحفاظ على لقب الكونفدرالية

الأحد، 05 يناير 2025 - 20:57

كتب : إبراهيم رمضان

كريستيان جروس - الزمالك

أكد كريستيان جروس المدير الفني لـ الزمالك أنه لا يريد التحدث عن فترة الانتقالات في المؤتمر الصحفي.

وتعادل المصري مع منافسه الزمالك بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وقال المدرب السويسري خلال المؤتمر الصحفي: "العامل البدني كان حاسما في هذه المباراة الصعبة".

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وأضاف "كان علينا أن نعمل بشكل أكبر في الشوط الأول".

وتابع "مجازفة المصري في الشوط الثاني للتسجيل خلق لنا مساحات وسنحت لنا فرصة خطيرة جدا لعبد الله السعيد وكانت من الممكن أن تحسم المباراة".

وواصل "التعادل نتيجة عادلة للفريقين من وجهة نظري".

وأكمل "حمزة المثلوثي؟ لاعب مهم وسيحصل على فرصته، أمتلك العديد من اللاعبين في القائمة وحفاظنا على شباكنا من استقبال أهداف أمر جيد من الناحية الدفاعية، لكن نحتاج للتحسن هجوميا".

وشدد "عدم مشاركة محمد عاطف؟ أركز مع الفريق في التدريبات وأي لاعب يثبت نفسه سيحصل على فرصته، والجميع مطالب بالتركيز من أجل إثبات ذاته".

واستكمل "ذكرى تأسيس الزمالك يوم مهم لجميع الزملكاوية وتحدثت مع اللاعبين قبل المباراة لتحقيق الفوز، لكن هذا لم يحدث، كنت أتمنى الفوز، لكن نحن في صدارة المجموعة الآن".

وعن ضم لاعبين جدد قال: "لا أرغب في الحديث عن الانتقالات في المؤتمر الصحفي، أحترم جميع المنافسين، وبعد فوز إنييمبا على بلاك بولز هدفي هو الحفاظ على الصدارة".

وأنهى حديثه قائلا: "أريد أن أحافظ على لقب الكونفدرالية وأبذل قصارى جهدي مع الفريق للفوز في جميع المباريات، لكني سأتعرف على المنافسين بشكل أكبر في الفترة المقبلة".

ويتفوق الزمالك على المصري في المواجهات المباشرة بهذا التعادل بسبب فوز الأبيض على الفريق البورسعيدي بهدف دون رد في الجولة الثالثة.

ويعتبر الزمالك الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 8 في صدارة المجموعة، بينما وصل المصري للنقطة الخامسة في الوصافة.

ويأتي إنييمبا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساويا مع بلاك بولز المتذيل.

الزمالك جروس المصري الكونفدرالية
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