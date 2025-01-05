طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد شحاتة

الأحد، 05 يناير 2025 - 20:37

كتب : إبراهيم رمضان

محمد شحاتة - الزمالك - المصري

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك عن طبيعة إصابة محمد شحاتة لاعب الفريق.

وتعادل المصري مع منافسه الزمالك بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وقال محمد أسامة للمركز الإعلامي لناديه: "إصابة شحاتة عبارة عن كدمة في الفك، وسيخضع لفحوصات طبية لتحديد مدى احتياجه لإجراء أشعة من عدمه".

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وأكمل لاعب الوسط المباراة حتى بعد الإصابة.

ويتفوق الزمالك على المصري في المواجهات المباشرة بهذا التعادل بسبب فوز الأبيض على الفريق البورسعيدي بهدف دون رد في الجولة الثالثة.

ويعتبر الزمالك الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 8 في صدارة المجموعة، بينما وصل المصري للنقطة الخامسة في الوصافة.

ويأتي إنييمبا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساويا مع بلاك بولز المتذيل.

الزمالك محمد شحاتة محمد أسامة المصري
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