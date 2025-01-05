ليلة معادلة صلاح لرقم هنري.. يونايتد يوقف انتصارات ليفربول بتعادل في كلاسيكو إنجلترا

أوقف مانشستر يونايتد انتصارات ليفربول في الدوري الإنجليزي، وتعادل معه بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من المسابقة.

وبعد 3 انتصارات متتالية لليفربول في الدوري تعادل الفريق ليصل إلى النقطة 46 في صدارة الترتيب متفوقا بفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، ولا يزال متبقي له مباراة مؤجلة ضد إيفرتون.

أما مانشستر يونايتد بعدما تلقى 3 هزائم متتالية تعادل أخيرا ووصل إلى النقطة 23 في المركز الـ13.

ثنائية ليفربول سجلها كودي جاكبو ومحمد صلاح، وسجل لمانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز وأماد ديالو.

ويعد هدف صلاح هو رقم 175 له في الدوري الإنجليزي، ليتعادل مع تييري هنري نجم أرسنال السابق، ويحتل المركز السابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ.

وصف المباراة

تعرض كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد لإصابة قوية في الدقيقة الأولى بعدما اصطدم بحارس ليفربول أليسون وسالت الدماء من رأسه قبل أن يتلقى العلاج ويكمل المباراة.

وأهدر كودي جاكبو فرصة التقدم لليفربول في الدقيقة 14 بعدما تلقى تمريرة وضعته في مواجهة المرمى لكنه سدد الكرة بجانب القائم.

ومرر محمد صلاح كرة رائعة إلى ماك أليستر وضعته في مواجهة المرمى ليسدد مباشرة ويتألق أمامه أونانا ويبعد الكرة.

ورد مانشستر يونايتد بفرصة خطيرة بعد عرضية من دالوت قابلها أماد ديالو بضربة رأسية لكن الكرة ذهبت بعيدا عن المرمى.

وانفرد راسموس هويلوند بالمرمى وكاد يسجل لكنه سدد كرة أبعدها أليسون ببراعة.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني بدأ بقوة من الجانبين مع فرص متبادلة، ليسجل مانشستر يونايتد هدف التقدم في الدقيقة 52 بقدم المدافع ليساندرو مارتينيز.

وجاء الهدف بعدما استلم مارتينيز الكرة داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة صاروخية لا تصد ولا ترد سكنت شباك أليسون حارس ليفربول.

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ورد ليفربول سريعا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 59 عن طريق كودي جاكبو بعد مراوغة رائعة لـ دي ليخت ثم سدد الكرة بإتقان في شباك أونانا.

وفور التعادل أجرى أرني سلوت مدرب ليفربول تبديل مزدوج لتنشيط الهجوم بنزول ديوجو جوتا وداروين نونيز بدلا من لويس دياز وكورتس جونز.

ومع ضغط ليفربول القوي حصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بعد لمسة يد على دي ليخت.

وتوقف اللعب لمراجعة الحكم مايكل أوليفر الحالة ثم عاد واحتسب ركلة جزاء لليفربول في الدقيقة 68.

وتقدم محمد صلاح لتسديد ركلة الجزاء ونجح منها في إدارك التعادل في الدقيقة 70.

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وهذه المرة جاء الرد من مانشستر يونايتد الذي سجل هدف التعادل عن طريق اللاعب الشاب أماد ديالو بتسديدة بعد عرضية من جارناتشو.

واستمرت المحاولات من الطرفين في الدقائق المتبقية من المباراة في محاولة من أحدهما لتسجيل هدف الفوز، لكن الحكم أطلق صافرة النهاية بالتعادل.