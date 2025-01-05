عادل هنري أخيرا.. صلاح سابع الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد، 05 يناير 2025 - 20:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد

تقدم محمد صلاح نجم ليفربول إلى المركز السابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح هدفه رقم 175، بركلة جزاء أمام مانشستر يونايتد في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

وبذلك تساوى صلاح مع تييري هنري أسطورة أرسنال في المركز السابع.

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ويحتاج صلاح إلى هدفين للتقدم إلى المركز السادس، حيث سيتساوى مع فرانك لامبارد أسطورة تشيلسي (177).

الهداف التاريخي لا يزال آلان شيرار برصيد 260 هدفا، يليه هاري كين برصيد 213 هدفا، ثم واين روني بـ 208 هدفا.

رابعا يأتي أندي كول برصيد 187 هدفا، وخامسا يأتي سيرخيو أجويرو برصيد 184 هدفا.

وبذلك سجل ليفربول هذا الموسم 47 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ساهم صلاح في 31 منهم.

محمد صلاح هو رابع أكثر من سجل مع ليفربول في جميع المسابقات برصيد 232 هدفا، وهو أكثر لاعب إفريقي تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

كذلك هو أكثر الأفارقة صناعة للأهداف في تاريخ الدوري بـ 82 صناعة.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 376 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 232 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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