الكونفدرالية – المصري يتعادل مع الزمالك وفرصة لتأهل الفريقين لدور الـ16

تعادل المصري مع منافسه الزمالك بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وسيطر الملل على أغلب فترات المباراة خاصة في الشوط الأول.

ويتفوق الزمالك على المصري في المواجهات المباشرة بهذا التعادل بسبب فوز الأبيض على الفريق البورسعيدي بهدف دون رد في الجولة الثالثة.

ويعتبر الزمالك الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن.

ولم يشترك أي لاعب أجنبي في تشكيل الزمالك الأساسي من قبل كريستيان جروس المدير الفني للأبيض للمباراة الثانية على التوالي.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 8 في صدارة المجموعة، بينما وصل المصري للنقطة الخامسة في الوصافة.

ويأتي إنييمبا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساويا مع بلاك بولز المتذيل.

التشكيل

بدأ جروس بحسام أشرف وأحمد مصطفى (زيزو).

وعلى الجانب الآخر أشرك علي ماهر مدرب المصري فخر الدين بن يوسف كجناح.

حسن علي في الجهة اليسرى وصلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الزمالك 📋🟢🦇#في_إفريقيا pic.twitter.com/DLMfrYAddx — FilGoal (@FilGoal) January 5, 2025

وصف المباراة

استحوذ الزمالك على الكرة في بداية الشوط الأول ولم تحدث أي هجمات خطيرة من قبل الفريقين.

لكن كثرت البطاقات الصفراء إذ حصل كريم العراقي وحسن علي من قبل المصري في الدقيقة 19 و43.

وأوقف حسام عبد المجيد هجمة خطيرة للغاية للمصري عن طريق بن يوسف إذ تدخل بقوة ليرتكب خطأ تكتيكي في الدقيقة 30.

ودخل المصري الشوط الثاني بقوة إذ سدد خالد الغندور من داخل منطقة الجزاء بعدت المرمى قليلا في الدقيقة 49.

وسدد بن يوسف في الدقيقة 60 من داخل منطقة الجزاء بعدت المرمى.

وأجرى جروس تبديل بخروج حسام أشرف ودخول ناصر منسي في الدقيقة 61.

وأيضا خرج مصطفى شلبي ودخل كونراد ميشالاك بدلا منه في الدقيقة 68.

بينما أجرى علي ماهر تبديلاته بخروج أحمد القرموطي ودخول كريم بامبو في الدقيقة 62.

ودخل محمد الشامي وسمير فكري وخروج محمود حمادة وفخر الدين بن يوسف في الدقيقة 73.

وأنقذ خالد صبحي مدافع المصري فريقه بطريقة رائعة في الدقيقة 80 بعدما أخرج كرة على خط المرمى بعد تسديدة أرضية من عبد الله السعيد وتعتبر هذه الفرصة هي الأخطر في المباراة.

خروج صلاح محسن وخالد الغندور ودخول بابي بادجي ومحمد مخلوف في الدقيقة 87.

وحافظ الفريقان على شباكهما حتى نهاية المباراة وحصل كل منهما على نقطة.