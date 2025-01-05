الكونفدرالية – المصري يتعادل مع الزمالك وفرصة لتأهل الفريقين لدور الـ16

الأحد، 05 يناير 2025 - 20:10

كتب : محمد رؤوف

حسام عبد المجيد - الزمالك

تعادل المصري مع منافسه الزمالك بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

وسيطر الملل على أغلب فترات المباراة خاصة في الشوط الأول.

ويتفوق الزمالك على المصري في المواجهات المباشرة بهذا التعادل بسبب فوز الأبيض على الفريق البورسعيدي بهدف دون رد في الجولة الثالثة.

ويعتبر الزمالك الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتعرض للخسارة حتى الآن.

ولم يشترك أي لاعب أجنبي في تشكيل الزمالك الأساسي من قبل كريستيان جروس المدير الفني للأبيض للمباراة الثانية على التوالي.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك للنقطة 8 في صدارة المجموعة، بينما وصل المصري للنقطة الخامسة في الوصافة.

ويأتي إنييمبا في المركز الثالث برصيد 4 نقاط متساويا مع بلاك بولز المتذيل.

التشكيل

بدأ جروس بحسام أشرف وأحمد مصطفى (زيزو).

وعلى الجانب الآخر أشرك علي ماهر مدرب المصري فخر الدين بن يوسف كجناح.

وصف المباراة

استحوذ الزمالك على الكرة في بداية الشوط الأول ولم تحدث أي هجمات خطيرة من قبل الفريقين.

لكن كثرت البطاقات الصفراء إذ حصل كريم العراقي وحسن علي من قبل المصري في الدقيقة 19 و43.

وأوقف حسام عبد المجيد هجمة خطيرة للغاية للمصري عن طريق بن يوسف إذ تدخل بقوة ليرتكب خطأ تكتيكي في الدقيقة 30.

ودخل المصري الشوط الثاني بقوة إذ سدد خالد الغندور من داخل منطقة الجزاء بعدت المرمى قليلا في الدقيقة 49.

وسدد بن يوسف في الدقيقة 60 من داخل منطقة الجزاء بعدت المرمى.

وأجرى جروس تبديل بخروج حسام أشرف ودخول ناصر منسي في الدقيقة 61.

وأيضا خرج مصطفى شلبي ودخل كونراد ميشالاك بدلا منه في الدقيقة 68.

بينما أجرى علي ماهر تبديلاته بخروج أحمد القرموطي ودخول كريم بامبو في الدقيقة 62.

ودخل محمد الشامي وسمير فكري وخروج محمود حمادة وفخر الدين بن يوسف في الدقيقة 73.

وأنقذ خالد صبحي مدافع المصري فريقه بطريقة رائعة في الدقيقة 80 بعدما أخرج كرة على خط المرمى بعد تسديدة أرضية من عبد الله السعيد وتعتبر هذه الفرصة هي الأخطر في المباراة.

خروج صلاح محسن وخالد الغندور ودخول بابي بادجي ومحمد مخلوف في الدقيقة 87.

وحافظ الفريقان على شباكهما حتى نهاية المباراة وحصل كل منهما على نقطة.

الزمالك المصري الكونفدرالية
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - أول المتأهلين رسميا.. الهلال إلى ربع النهائي بتعادل مع المولودية إبراهيم عادل: بيراميدز قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري – صراع مشتعل في الصدارة مع اقتراب أبيض مصطفى فتحي: نستطيع تحقيق شيء ما أمام أي خصم في إفريقيا مؤتمر جروس: لا أريد التحدث عن الانتقالات.. وهدفي الحفاظ على لقب الكونفدرالية طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد شحاتة رائعة إبراهيم عادل تزين ريمونتادا بيراميدز المتأخرة ضد الترجي انتهت دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز (2)-(1) الترجي
أخر الأخبار
مؤتمر إنزاجي: ميلان هو الأفضل.. وسنقيم وضع تورام من المشاركة ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كونسيساو: هذا موقف لياو من مواجهة إنتر.. وسأصافح إنزاجي رغم المشادات ساعة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال إفريقيا - أول المتأهلين رسميا.. الهلال إلى ربع النهائي بتعادل مع المولودية ساعة | الوطن العربي
العد مستمر.. صلاح ضد خماسي إنجلترا الكبير = 84 مساهمة تهديفية ساعة | الدوري الإنجليزي
"عقب الأداء المخزي ضد تيم إف سي".. الاتحاد السكندري: سنعيد الانضباط للفريق ساعة | الدوري المصري
إبراهيم عادل: بيراميدز قادر على التتويج بدوري أبطال إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
ميشالاك يوضح حقيقة قطع إعارته في يناير 2 ساعة | الدوري المصري
سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري – صراع مشتعل في الصدارة مع اقتراب أبيض 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 3 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريقتان لإنهاء الأمور في الجولة الخامسة بشرط واحد