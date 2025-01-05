كأس مصر - بطولة علي صابر.. تيم إف سي يفجر المفاجأة ويقصي الاتحاد السكندري

فجر تيم إف سي كبرى مفاجآت دور الـ 32 لكأس مصر، وتغلب على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.

الفريق الذي ينافس في دوري القسم الثاني ب، تمكن من إقصاء زعيم الثغر بثنائية علي صابر.

البداية أتت في الدقيقة 10 بالهدف الأول من علي صابر، بعد أن انطلق من الجانب الأيمن وسدد مباشرة في شباك صبحي سليمان.

وفي الدقيقة 33 تحصل صابر على ركلة جزاء إثر تدخل من محمود شبانة ضده، ليحولها إلى الهدف الثاني في الدقيقة 35.

ودفع نيكوديموس بابافاسيليو مدرب الاتحاد بالثنائي محمود متولي وعمرو جمعة بدلا من محمود شبانة وإيمانويل أبيه مع انطلاق الشوط الثاني.

وتوالت محاولات الاتحاد للتعويض دون جدوى في الشوط الثاني، حيث سدد محمود متولي ركلة حرة في الدقيقة 56 ولكنها مرت بجوار القائم.

وأجرى بابافاسيليو التبديل الثالث بنزول عمر الوحش بدلا من فيليبي ناسيمينتو في الدقيقة 58.

وحاول إسلام سمير بتسديدة أبعدها الدفاع في الدقيقة 59.

وفي صفوف تيم إف سي خرج علي صابر وإسلام صلاح ليشارك أحمد أشرف وعبد الغفار ممدوح في الدقيقة 62.

وبذلك يتأهل تيم إف سي إلى دور الـ 16 لمواجهة الجونة الذي تغلب على القناة 2-0.