انتهت كلاسيكو إنجلترا – ليفربول (2)-(2) يونايتد.. تعادل بين الفريقين

العد مستمر.. صلاح ضد خماسي إنجلترا الكبير = 84 مساهمة تهديفية

ليساندرو مارتينيز: كان يمكننا الفوز ولكن.. وهذا ما تغير في مانشستر يونايتد

أموريم: يجب أن نبدأ في يوم ما.. وهذا رأيي في فرصة ماجواير الضائعة

سلوت: الاستهانة بمانشستر يونايتد ليست سبب التعادل.. وهكذا أظهروا جودتهم في النهاية

ماك أليستر: الأداء لم يكن جيدا وكذلك النتيجة ولكن

فان دايك: كان يمكن للأمور أن تسوء.. وهذه حقيقة تقليلنا من مانشستر يونايتد

برونو: إن قدمنا هذا الأداء في أنفيلد فلماذا لا نفعل ذلك في كل مكان؟

ليلة معادلة صلاح لرقم هنري.. يونايتد يوقف انتصارات ليفربول بتعادل في كلاسيكو إنجلترا