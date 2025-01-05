انتهت كلاسيكو إنجلترا – ليفربول (2)-(2) يونايتد.. تعادل بين الفريقين
الأحد، 05 يناير 2025 - 18:11
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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نهاية المباراة بالتعادل
ق 80: جوووووووول أماد والتعادل
ق 70: جووووووول صلاح والثاني من ركلة جزاء
ق 68: مراجعة ركلة جزاء لصالح ليفربول
ق 60: نزول جوتا ونونيز بدلا من لويس دياز وجونز
ق 59: جووووول جاكبو والتعادل
ق 52: جوووووووول أول ليساندرو
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 42: فرصة خطيرة من هويلوند
ق 40: فرصة من مانشستر يونايتد وكوناتي يتألق
ق 20: فرصة لمانشستر برأسية من أماد ديالو
ق 16: ماك أليستر يهدر بعد تمريرة رائعة من صلاح
ق 14: جاكبو يهدر الأول
ق 10: ضغط أحمر قوي
ق 1: إصابة كوبي ماينو والدماء تسيل من وجهه
انطلاق المباراة
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