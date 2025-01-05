انتهت الكونفدرالية - المصري (0)-(0) الزمالك
الأحد، 05 يناير 2025 - 17:46
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد الزمالك في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط عقب مرور 3 جولات.
بينما المصري يتقاسم المركز الثاني مع بلا بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط لكل منهما.
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انتهت
ق 88: بطاقة صفراء لعلي ماهر مدرب المصري.
ق 87: خروج صلاح محسن وخالد الغندور ودخول بابي بادجي ومحمد مخلوف.
ق 80: إنقاذ رائع من خالد صبحي مدافع المصري على خط المرمى بعد تسديدة أرضية من عبد الله السعيد.
ق 73: دخول محمد الشامي وسمير فكري وخروج محمود حمادة وفخر الدين بن يوسف.
ق 68: خروج مصطفى شلبي ودخول كونراد ميشالاك.
ق 62: خروج أحمد القرموطي ودخول كريم بامبو.
ق 61: خروج حسام أشرف ودخول ناصر منسي.
ق 60: تسديدة من فخر الدين بن يوسف من داخل منطقة الجزاء بعدت المرمى.
ق 49: تسديدة رائعة من خالد الغندور داخل منطقة الجزاء تبعد المرمى قليلا.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 43: بطاقة صفراء على حسن علي بعد تدخل على أحمد مصطفى (زيزو).
ق 30: خطأ على حسام عبد المجيد وحصوله على بطاقة صفراء بعد التدخل على فخر الدين بن يوسف وأوقف هجمة خطيرة للمصري.
ق 19: بطاقة صفراء لكريم العراقي بعد تدخل على مصطفى شلبي.
استحواذ على الكرة من الزمالك.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل