التشكيل – صلاح أساسي مع ليفربول وعودة كوناتي.. وخماسي دفاعي لـ يونايتد في كلاسيكو إنجلترا

الأحد، 05 يناير 2025 - 17:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - توتنام

يقود محمد صلاح هجوم فريقه ليفربول في مواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويلعب ليفربول ضد مانشستر يونايتد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام على ملعب أنفيلد.

وعاد المدافع إبراهيما كوناتي للمشاركة بشكل أساسي مع ليفربول بعدما تعافى من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب في الأسابيع الماضية.

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وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

المرمى: أليسون

الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون

الوسط: ريان جرافينبيرخ – أليكسيس ماك أليستر – كورتس جونز

الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز

بينما جاء تشكيل مانشستر يوناتيد كالآتي:

المرمى: أندري أونانا

الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – هاري ماجواير – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت

الهجوم: برونو فيرنانديز – مانويل أوجارتي – كوبي ماينو

الهجوم: راسموس هويلوند – أماد ديالو

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة.

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