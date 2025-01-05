تشكيل بيراميدز - عودة إبراهيم عادل.. وأحمد توفيق ظهير في مواجهة الترجي

الأحد، 05 يناير 2025 - 17:04

كتب : FilGoal

بيراميدز ضد فاركو - الدوري المصري

أعلن كرونسلاف يوريتشيتش مدرب بيراميدز تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الترجي التونسي.

ويلتقي بيراميدز مع الترجي في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وعاد إبراهيم عادل للتشكيل بعد استبعاده من المباراة الماضية.

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ويقود إبراهيم الهجوم برفقة صديق أوجولا وفيستون ماييلي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: أحمد توفيق – محمود مرعي – علي جبر – محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توري – أحمد عاطف "قطة" – وليد الكرتي.

الهجوم: إبراهيم عادل – فيستون ماييلي – صديق أوجولا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي – كريم حافظ – أسامة جلال – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – عبد الرحمن مجدي – مروان حمدي – يوسف إبراهيم "أوباما" – دودو الجباس.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وبفارق نقطتين عن الترجي صاحب الصدارة.

دوري أبطال إفريقيا بيراميدز
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