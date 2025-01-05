تشكيل المصري - صلاح محسن وبن يوسف يقودان الهجوم أمام الزمالك

يقود صلاح محسن وفخر الدين بن يوسف هجوم المصري أمام الزمالك.

ويستضيف المصري فريق الزمالك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية على استاد برج العرب.

ودفع علي ماهر بحسن علي في مركز الظهير الأيسر، كما يتواجد أحمد القرموطي في خط الوسط.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: حسن علي - خالد صبحي - محمد هاشم - كريم العراقي.

خط الوسط : أتدجيكو سامادو - محمود حماده - خالد الغندور - وأحمد القرموطي.

خط الهجوم: صلاح محسن – فخر الدين بن يوسف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حمدي - محمد الشامي - عمرو سعداوي - محمد دبش - يوسف الجوهري - محمد مخلوف - كريم بامبو - سمير فكري - بابا بادجي.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط عقب مرور 3 جولات.

بينما المصري يتقاسم المركز الثاني مع بلا بولز الموزمبيقي برصيد 4 نقاط لكل منهما.

وكان لقاء الزمالك والمصري في الجولة الثالثة قد انتهى بفوز الأبيض بهدف دون مقابل.