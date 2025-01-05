توتنام يتعاقد مع حارس تشيكي
الأحد، 05 يناير 2025 - 16:02
كتب : FilGoal
أعلن نادي توتنام يوم الأحد تعاقده مع الحارس التشيكي أنتونين كنسكي قادما من سلافيا براغ.
أنتونين كنسكي
النادي : سلافيا براج
ووقع الحارس التشيكي على عقد يربطه بتوتنام حتى صيف 2031.
الحارس البالغ من العمر 21 عاما سيرتدي القميص رقم 31 مع توتنام.
وظهر كنسكي مع سلافيا براغ في 29 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.
وخرج التشيكي الشاب بشباك نظيفة في 14 مباراة.
ولعب أنتونين مع سلافيا براغ منذ 2021 وتخلل هذه الفترة عدة إعارات.
يذكر أن توتنام يفقد حارسه الأساسي جولييلمو فيكاريو بسبب الإصابة بكسر في القدم.
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