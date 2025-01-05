توتنام يتعاقد مع حارس تشيكي

الأحد، 05 يناير 2025 - 16:02

كتب : FilGoal

جمهور توتنام - الصورة من حساب دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي توتنام يوم الأحد تعاقده مع الحارس التشيكي أنتونين كنسكي قادما من سلافيا براغ.

ووقع الحارس التشيكي على عقد يربطه بتوتنام حتى صيف 2031.

الحارس البالغ من العمر 21 عاما سيرتدي القميص رقم 31 مع توتنام.

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وظهر كنسكي مع سلافيا براغ في 29 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات.

وخرج التشيكي الشاب بشباك نظيفة في 14 مباراة.

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ولعب أنتونين مع سلافيا براغ منذ 2021 وتخلل هذه الفترة عدة إعارات.

يذكر أن توتنام يفقد حارسه الأساسي جولييلمو فيكاريو بسبب الإصابة بكسر في القدم.

أنتونين كنسكي توتنام سلافيا براغ
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