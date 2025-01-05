تقرير: من أجل المشاركة كأساسي.. أزمة في الوداد بسبب نقاش حاد بين موكوينا والشاذلي

الأحد، 05 يناير 2025 - 15:28

كتب : FilGoal

نسيم الشاذلي - الوداد

تسبب نسيم الشاذلي لاعب الوداد في أزمة داخل الفريق قبل مواجهة المغرب التطواني بالجولة السابعة عشر من الدوري المغربي.

ونجح الوداد في تحقيق انتصار ثمين على مضيفه المغرب التطواني بهدفين مقابل هدف.

وكشف موقع العمق المغربي وفقا لمصادره أن الشاذلي دخل في نقاش حاد مع رولاني موكوينا المدير الفني بعد قرار استبعاده من التشكيل الأساسي.

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وأعرب الشاذلي عن استيائه الشديد من استبعاده وشدد على عدم قبوله أن يكون دوره مقتصرا على الجلوس على مقاعد البدلاء.

وطالب الشاذلي مدربه بعدم ضمه مجددا إذا كان دوره سيظل محدودا كبديل، مؤكدا أن انضمامه للفريق من أجل المشاركة بشكل أساسي.

وأشار التقرير إلى تدخل زملاء الشاذلي في الفريق وحاولوا إقناعه بعدم اتخاذ قرارات متسرعة قد تؤثر على مستقبله داخل النادي.

وكشف التقرير عن عمل إدارة الوداد في الوقت الحالي على حل الأزمة بشكل داخلي.

ورفع الوداد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس مؤقتا بالدوري المغربي بعد الفوز.

الدوري المغربي نسيم الشاذلي الوداد
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