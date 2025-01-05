سام مرسي أساسي مع إبسويتش في مواجهة فولام

الأحد، 05 يناير 2025 - 15:14

كتب : FilGoal

سام مرسي - إبسويتش تاون - نيوكاسل

أعلن كيران مكينا مدرب إبسويتش تاون تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد فولام.

سام مرسي

النادي : إبسويتش تاون

إبسويتش تاون

ويلتقي إبسويتش تاون مع فولام على ملعب الأخير في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد التشكيل تواجد سام مرسي بشكل أساسي في وسط الملعب.

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ويلعب إبسويتش بحارس المرمى البديل كريستيان والتون بدلا من أريجانيت موريتش.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: كريستيان والتون.

الدفاع: دارا أوشيا – لوك وولفيندين – جاكوب جريفز.

الوسط: بينجامين جونسون – سام مرسي – جينس كاجوستي – ليف دافيز.

الهجوم: ناثان برودهيد – ليام ديلاب – سامي سزموديكس.

وشارك سام مع إبسويتش منذ بداية الموسم في 17 مباراة وتمكن من تسجيل هدفا وصناعة آخر.

ويحتل إبسويتش المركز الـ 18 برصيد 15 نقطة بفارق نقطة عن ولفرهامبتون صاحب المركز 17 غير المؤدي للهبوط، بينما يحتل فولام المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

إبسويتش تاون سام مرسي الدوري الإنجليزي الممتاز
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