أنشيلوتي: كورتوا وروديجر خارج لقاء الكأس.. وهؤلاء سينفذون ركلات الجزاء

أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد غياب لاعبيه تيبو كورتوا وأنطونيو روديجر عن لقاء ديبورتيفا مينيرا في كأس إسبانيا من أجل الراحة.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ديبورتيفا مينيرا ضمن دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا يوم الاثنين.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "تيبو كورتوا وأنطونيو روديجر لن يسافرا لخوض مواجهة ديبورتيفا مينيرا في الكأس. الباقون متاحون ويمكنهم جميعا اللعب. سأشرك اللاعبين الذين لا يلعبون كثيرا".

وأضاف "هل سيكون لونين حارس مرمى ريال مدريد في الكأس؟ لم أفكر في هذا الأمر. لم يتم تحديد ذلك بعد".

وأردف "سيلعب لونين يوم الاثنين وسنرى بعد ذلك. يمكن أن يلعب لونين أيضًا في الدوري الإسباني وكورتوا في الكأس. سنرى".

وتابع "من سينفذ ركلات الجزاء؟ سأقرر قبل كل مباراة. يمكن أن يكون فينيسيوس جونيور أو جود بيلينجهام أو كيليان مبابي أو لوكا مودريتش أو أردا جولر".

وأكمل "أعتقد أن فينيسيوس جونيور لم يستحق البطاقة الحمراء أمام فالنسيا، اللقطة كانت تستحق بطاقة صفراء فقط من وجهة نظري".

وطرد النجم البرازيلي من لقاء فالنسيا بعد احتكاكه مع الحارس ستول ديميتريفسكي بدون كرة.

وأتم أنشيلوتي "كأس ملك إسبانيا بطولة مهمة بالنسبة لنا. سنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

ويسعى ريال مدريد لحصد بطولة الكأس الغائبة عن خزائنه منذ موسمين.