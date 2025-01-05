رغم الثلوج الكثيفة.. إقامة مباراة ليفربول ويونايتد في موعدها

أعلن نادي ليفربول إقامة مباراته ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد بشكل طبيعي رغم الظروف الجوية السيئة.

وحامت الشكوك حول إقامة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مساء الأحد بشكل طبيعي في ظل الأجواء الثلجية التي تشهدها البلاد.

وأفاد نادي ليفربول في بيان جاء على النحو التالي:

ستقام مباراة اليوم ضد مانشستر يونايتد كما هو مخطط لها.

عقد اجتماعين للسلامة في وقت سابق لتقييم حالة الطقس والسفر.

نشكر كل من شارك في مساعدتنا على إقامة هذه المباراة اليوم.

إذا كنت ذاهبا إلى ملعب أنفيلد، فيرجى توخي الحذر. نتطلع إلى رؤيتك هناك.

Pitch definitely won’t be a problem! pic.twitter.com/NZm3ULP6F7 — Vinny O'Connor (@VinnOConnor) January 5, 2025

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي في السادسة والنصف.

وذكرت جريدة ذا تايمز أن لجنة استشارية تابعة لمجلس مدينة ليفربول اجتمعت ظهر اليوم لمناقشة إمكانية إقامة ليفربول ومانشستر يونايتد أو تأجيلها بسبب الظروف الجوية السيئة.

واجتمعت اللجنة الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة، واجتمعت من جديد قبل ساعات من المباراة المفترض إقامتها في السادسة والنصف.

يذكر أن مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية.

فيما حامت الشكوك حول إقامة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي قبل أيام بسبب الضباب الكثيف، لكنها أقيمت بشكل طبيعي في النهاية.

ويدخل ليفربول اللقاء في صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أرسنال الوصيف، لكنه لعب مباراتين أقل.

فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

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