جوارديولا يسهب في الإشادة بـ سافينيو

الأحد، 05 يناير 2025 - 13:56

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - سافينيو - مانشستر سيتي

أسهب بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي في الإشادة بجناحه البرازيلي الشاب سافينيو، بعد تألقه أمام وست هام يونايتد.

وحقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على وست هام بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي، في مباراة تسبب فيها سافينيو في هدف وصنع هدفين.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أن سافينيو وصل لمرحلة التأقلم، إنه لا يفكر كثيرا حين تصله الكرة".

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وأضاف المدرب الإسباني عن البالغ من العمر 20 عاما "سافينيو لديه كل شيء لإثبات جودته، إنه يقوم بأشياء لا تصدق".

وأكمل "لقد سجل هدفا أمام ليستر سيتي وتسبب في هدف أمام وست هام، أمامه الكثير لتحسينه، فهو ليس عدوانيا بما يكفي بدون الكرة، لكن الآن لديه شيء مميز لمساعدة الفريق".

وتابع "لقد كان محظوظا في كرة الهدف الأول أمام وست هام، لكن صنع هدفين لإرلينج هالاند بشكل رائع، أنا سعيد جدا من أجله، وهو يستحق اللعب".

وسجل رباعية مانشستر سيتي في المباراة كل من إيرلنج هالاند الذي أحرز هدفين وفيل فودين وفلاديمير سوفال بالخطأ في مرماه.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 34 في المركز السادس، بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 23 في المركز الـ 13.

وسيلعب مانشسستر سيتي مباراته المقبلة في الدوري ضد برينتفورد يوم الثلاثاء 14 يناير.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا سافينيو
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