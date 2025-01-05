بيان رسمي من مانشستر يونايتد حول لقاء ليفربول.. وتحذيرات لجماهيره

الأحد، 05 يناير 2025 - 12:44

كتب : FilGoal

أنفيلد - ليفربول

ألمح نادي مانشستر يونايتد أن فرص إقامة مباراته ضد ليفربول أكبر من فرص إلغاء اللقاء بسبب الظروف الجوية السيئة.

وتحوم الشكوك حول إقامة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مساء الأحد بشكل طبيعي في ظل الأجواء الثلجية التي تشهدها البلاد.

وأصدر نادي ليفربول بيانا حول الظروف المحيطة باللقاء (التفاصيل)

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بعدها رد نادي مانشستر يونايتد في بيان: "حتى الآن.. من المقرر أن تقام مباراتنا ضد ليفربول، على الرغم من تحذيرات الطقس والثلوج في شمال غرب إنجلترا اليوم".

ووجه رسالة لجماهيره ذكر فيها "كن حذرا إذا كنت مسافرا لمشاهدة المباراة من الملعب، سنوافيك بأحدث التطورات".

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي في السادسة والنصف.

وذكرت جريدة ذا تايمز أن لجنة استشارية تابعة لمجلس مدينة ليفربول ستجتمع ظهر اليوم لمناقشة إمكانية إقامة ليفربول ومانشستر يونايتد أو تأجيلها بسبب الظروف الجوية السيئة.

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فيما أفاد نادي ليفربول في بيان جاء على النحو التالي:

تم عقد اجتماع أمني صباح اليوم لتقييم حالة الطقس وظروف السفر لمباراتنا ضد مانشستر يونايتد في أنفيلد.

حتى الآن، من المقرر أن تقام المباراة كالمعتاد ويتم بذل كل الجهود الممكنة لإقامة اللقاء.

سيتم عقد اجتماع أمني آخر مرة أخرى في منتصف اليوم لتقييم أحدث الظروف

واجتمعت اللجنة الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة، وتجتمع من جديد ظهر اليوم قبل ساعات من المباراة المفترض إقامتها في السادسة والنصف.

يذكر أن مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية.

فيما حامت الشكوك حول إقامة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي قبل أيام بسبب الضباب الكثيف، لكنها أقيمت بشكل طبيعي في النهاية.

ويدخل ليفربول اللقاء في صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أرسنال الوصيف، لكنه لعب مباراتين أقل.

فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

ليفربول مانشستر يونايتد
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