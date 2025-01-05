شكوك حول إقامة لقاء ليفربول ويونايتد.. ومتصدر الدوري يرد بـ بيان رسمي

تحوم الشكوك حول إقامة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد مساء الأحد بشكل طبيعي في ظل الظروف الجوية السيئة.

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي في السادسة والنصف.

وذكرت جريدة ذا تايمز أن لجنة استشارية تابعة لمجلس مدينة ليفربول ستجتمع ظهر اليوم لمناقشة إمكانية إقامة ليفربول ومانشستر يونايتد أو تأجيلها بسبب الظروف الجوية السيئة.

فيما أفاد نادي ليفربول في بيان جاء على النحو التالي:

تم عقد اجتماع أمني صباح اليوم لتقييم حالة الطقس وظروف السفر لمباراتنا ضد مانشستر يونايتد في أنفيلد.

حتى الآن، من المقرر أن تقام المباراة كالمعتاد ويتم بذل كل الجهود الممكنة لإقامة اللقاء.

سيتم عقد اجتماع أمني آخر مرة أخرى في منتصف اليوم لتقييم أحدث الظروف.

الوضع خارج ملعب أنفيلد قبل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي اليوم 🥶 pic.twitter.com/JBwdFdY2cp — FilGoal (@FilGoal) January 5, 2025

واجتمعت اللجنة الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة، وتجتمع من جديد ظهر اليوم قبل ساعات من المباراة المفترض إقامتها في السادسة والنصف.

يذكر أن مباراة إيفرتون ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية.

فيما حامت الشكوك حول إقامة مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي قبل أيام بسبب الضباب الكثيف، لكنها أقيمت بشكل طبيعي في النهاية.

ويدخل ليفربول اللقاء في صدارة جدول الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أرسنال الوصيف، لكنه لعب مباراتين أقل.

فيما يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة.

video:1