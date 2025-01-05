الكونفدرالية - الكشف عن سبب غياب سباعي الزمالك أمام المصري

الأحد، 05 يناير 2025 - 11:28

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - حسن علي - الزمالك - المصري

تأكد غياب سبعة لاعبين عن الزمالك في مواجهة المصري ضمن منافسات الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك مع المصري على ملعب برج العرب في الجولة الرابعة من دور مجموعات الكونفدرالية.

ويستعرض لكم FilGoal.com أسباب غياب سباعي الزمالك:

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- مصطفى الزناري بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

- محمود بنتايج بسبب الإصابة ما بين مفصل الكتف والترقوة.

- زياد كمال بسبب الإصابة بآلام في الظهر.

- ناصر ماهر شد في العضلة الخلفية.

- محمد السيد شد في منشأ العضلة الأمامية.

- محمد حمدي بسبب الإصابة في الصدر.

- أحمد حمدي استمرار التأهيل بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكان الزمالك قد فاز على المصري في الجولة الثالثة بهدف دون مقابل سجله أحمد مصطفى "زيزو".

ويحتل الزمالك صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بفارق 3 نقاط عن المصري صاحب المركز الثاني.

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