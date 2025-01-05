رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام مانشستر يونايتد

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه مانشستر يونايتد يوم الأحد.

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

لو سجل محمد صلاح هدفا سيرتقي للمركز السابع في جدول هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، ليتساوى مع تيري هنري أسطورة أرسنال.

حتى الآن سجل صلاح 174 هدفا في الدوري الإنجليزي.

وفي حالة نجاح قائد منتخب مصر في هز شباك يونايتد مرتين سيصل لهدفه رقم 100 مع ليفربول على ملعب أنفيلد.

ويعد صلاح الهداف التاريخي للكلاسيكو الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد برصيد 15 هدفا.

فيما يأتي ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق وجورج وول لاعب يونايتد في المركز التاني في القائمة بتسعة أهداف لكل منهما.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 20 هدفا، بينما صنع 17.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 375 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 231 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.