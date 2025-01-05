رقمان قياسيان ينتظران صلاح أمام مانشستر يونايتد

الأحد، 05 يناير 2025 - 11:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح لاعب ليفربول ضد مانشستر يونايتد

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه مانشستر يونايتد يوم الأحد.

ويحل يونايتد ضيفا على ليفربول ضمن الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

لو سجل محمد صلاح هدفا سيرتقي للمركز السابع في جدول هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، ليتساوى مع تيري هنري أسطورة أرسنال.

أخبار متعلقة:
صلاح: لا أريد الأرقام القياسية بدون تحقيق الألقاب.. والحذاء الذهبي الرابع صعبا لهذا السبب حوار صلاح: لا تقدم في مفاوضات التجديد مع ليفربول.. ولهذا السبب أريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي صلاح: أنا الأفضل في العالم.. وهذا سبب اختياري فينيسيوس جونيور مؤتمر سلوت: أرقام صلاح تتحدث عن نفسها.. وإصابة جوميز وعودة هذا الثنائي

حتى الآن سجل صلاح 174 هدفا في الدوري الإنجليزي.

وفي حالة نجاح قائد منتخب مصر في هز شباك يونايتد مرتين سيصل لهدفه رقم 100 مع ليفربول على ملعب أنفيلد.

ويعد صلاح الهداف التاريخي للكلاسيكو الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر يونايتد برصيد 15 هدفا.

فيما يأتي ستيفن جيرارد قائد ليفربول السابق وجورج وول لاعب يونايتد في المركز التاني في القائمة بتسعة أهداف لكل منهما.

بشكل عام، وصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم في مختلف المسابقات إلى 20 هدفا، بينما صنع 17.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 375 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 231 هدفا وصنع 104 أهداف.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول مانشستر يونايتد
نرشح لكم
التشكيل – صلاح أساسي مع ليفربول وعودة كوناتي.. وخماسي دفاعي لـ يونايتد في كلاسيكو إنجلترا سام مرسي أساسي مع إبسويتش في مواجهة فولام رغم الثلوج الكثيفة.. إقامة مباراة ليفربول ويونايتد في موعدها جوارديولا يسهب في الإشادة بـ سافينيو بيان رسمي من مانشستر يونايتد حول لقاء ليفربول.. وتحذيرات لجماهيره شكوك حول إقامة لقاء ليفربول ويونايتد.. ومتصدر الدوري يرد بـ بيان رسمي مواعيد مباريات الأحد 5 يناير 2024.. الزمالك ضد المصري وقمة إنجليزية بعد نصيحة جوارديولا.. دي بروين يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي
أخر الأخبار
مبابي يحصل على جائزة أفضل لاعب بشهر ديسمبر في ريال مدريد 40 ثاتيه | الدوري الإسباني
التشكيل – صلاح أساسي مع ليفربول وعودة كوناتي.. وخماسي دفاعي لـ يونايتد في كلاسيكو إنجلترا 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس مصر - الاتحاد السكندري (0)-(0) تيم إف سي.. بداية المباراة 8 دقيقة | الكرة المصرية
كأس مصر - مودرن سبورت يقلب النتيجة على الشمس بمباراة شهدت 3 ركلات جزاء 12 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل الزمالك - الونش وحسام أشرف أساسيان أمام المصري.. وزيزو في الهجوم 27 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل بيراميدز - عودة إبراهيم عادل.. وأحمد توفيق ظهير في مواجهة الترجي 33 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - صلاح محسن وبن يوسف يقودان الهجوم أمام الزمالك 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
هل اقترب مدافع أوزباكستان من مانشستر سيتي؟ 37 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 3 مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريقتان لإنهاء الأمور في الجولة الخامسة بشرط واحد