دوري أبطال إفريقيا - 3 حالات طرد في فوز الرجاء على صنداونز.. وتأزم موقف مازيمبي

السبت، 04 يناير 2025 - 23:56

كتب : FilGoal

صنداونز ضد الرجاء

تغلب الرجاء المغربي على ضيفه ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بهدف دون رد في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة 3 حالات طرد، الأول كان باثوسي أوباس لاعب صنداونز في الدقيقة 40.

وأتى هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+2، بتوقيع بنعيسى بنعمار.

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الطرد الثاني وقع في الدقيقة 80، وهذه المرة في صفوف الرجاء، بإنذارين متتاليين لمروان زيلة.

وفي الدقيقة 95 وقع الطرد الثالث في المباراة والثاني في صفوف صنداونز، للمدافع كوليسو موداو.

في المجموعة ذاتها فاز الجيش الملكي المغربي على ضيفه مانييما الكونغولي الديمقراطي بهدفين دون رد.

سجل هدفي الجيش أيت أورخان في الدقيقة 13 وأمين زحزوح في الدقيقة 45.

النتائج منحت الجيش الملكي الصدارة برصيد 8 نقاط، يليه صنداونز بـ 5 نقاط.

بينما عزز الرجاء آماله بالفوز الأول ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل مانييما المجموعة بـ 3 نقاط من 3 تعادلات قبل خسارة اليوم.

على الجانب الآخر تغلب يانج أفريكانز التنزاني على مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تقدم أليون فاتي لمازيمبي بركلة جزاء في الدقيقة 16.

وتعادل سيمينت مزيزي في الدقيقة 33، ثم تقدم ستيفان عزيز في الدقيقة 56، وعاد مزيزي ليضيف الثالث في الدقيقة 60.

الفوز الأول ليانج أفريكانز وضعه في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما تذيل مازيمبي المجموعة بلا نقاط.

وتستمر منافسات المجموعة بمواجهة الهلال السوداني المتصدر بـ 9 نقاط، واتحاد العاصمة الجزائري الثاني برصيد 4 نقاط.

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