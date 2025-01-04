رئيس أحد السعودي: ندعم أي قرار لإدارة الزمالك بشأن ميشالاك

السبت، 04 يناير 2025 - 23:09

كتب : FilGoal

كونراد ميشالاك لاعب الزمالك

نفى محمد عبد الهادي الجهني رئيس نادي أحد السعودي أن يكون وضع بندا في عقد كونراد ميشالاك المعار للزمالك بقطع إعارته في يناير الجاري.

وقال الجهني عبر قناة صدى البلد: "لا يوجد أي بند يسمح للزمالك بفسخ إعارة كونراد ميشالاك في يناير الجاري، واللاعب تنازل عن 500 ألف دولار من مستحقاته المالية لينتقل إلى فريق جماهيري".

وأضاف "نحن ندعم أي قرار تتخذه إدارة نادي الزمالك بشأن ميشالاك، وليس لدينا أي مشكلة في طلب الزمالك بفسخ تعاقد اللاعب في فترة الانتقالات الجارية".

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وأكمل "ميشالاك يحتاج للوقت للظهور بمستواه المعهود".

وانتقل البولندي ميشالاك لصفوف الزمالك بداية الموسم الجاري قادما من أحد السعودي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

ولعب البالغ من العمر 27 عاما مع الزمالك هذا الموسم 12 مباراة بمختلف البطولات قدم خلالها تمريرة حاسمة واحدة ولم يسجل.

كونراد ميشالاك الزمالك أحد السعودي
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