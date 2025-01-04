سيناريوهات تأهل الأهلي - طريقتان لإنهاء الأمور في الجولة الخامسة بشرط واحد

بعد خسارة الأهلي أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون رد في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وفوز أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على ستاد أبيدجان الإيفواري 3-0، فقد الأحمر صدارة المجموعة.

ولكن بطاقة التأهل لا تزال بين يدي الأهلي، بل ومن الممكن حسمها في الجولة المقبلة إن فاز بشرط توافر أحد الاحتمالين المطلوبين.

ترتيب المجموعة الحالي:

1- أورلاندو بايرتس (8 نقاط)

2- الأهلي (7 نقاط)

3- شباب بلوزداد (6 نقاط)

4- ستاد أبيدجان (نقطة)

المباريات المتبقية

الجولة الخامسة (11-12 يناير)

ستاد أبيدجان × الأهلي

أورلاندو بايرتس × شباب بلوزداد

الجولة السادسة (18 يناير)

الأهلي × أورلاندو بايرتس

شباب بلوزداد × ستاد أبيدجان

مباراة أورلاندو بايرتس وشباب بلوزداد ستحدد الكثير في سباق التأهل، فإن فاز أورلاندو بينما فاز الأهلي على ستاد أبيدجان خارج الأرض تنتهي المجموعة تماما بتأهل الفريقين المصري والجنوب إفريقي.

كذلك التعادل بين أورلاندو وبلوزداد يحقق الغرض ذاته، شرط فوز الأهلي على ستاد أبيدجان، حيث يصل رصيد الأهلي إلى 10 نقاط، وبلوزداد إلى 7 نقاط، ويتأهل الأهلي بفضل فارق الأهداف الكبير في المواجهات المباشرة (6-2 إجمالا).

أما فوز بلوزداد على أورلاندو بايرتس، فهو ما يمكنه أن يقلب موازين المجموعة تماما، ويبقي السباق معلقًا إلى الجولة الأخيرة أيًا كانت نتيجة الأهلي أمام ستاد أبيدجان.

في هذه الحالة يصبح رصيد بلوزداد 9 نقاط، وأورلاندو 8 نقاط.

الأهلي إن فاز يتصدر بـ 10 نقاط، ولكنه يبقى مهددًا في الجولة الأخيرة بالخروج حال الخسارة من أورلاندو بايرتس في الجولة الأخيرة، وفوز بلوزداد على ستاد أبيدجان.

أي نتيجة للأهلي غير الفوز على ستاد أبيدجان تلغي إمكانية حسم التأهل من الجولة الخامسة، فالتعادل (8 نقاط) يتركه بين أورلاندو وبلوزداد إن تعادلا وإن فاز أورلاندو، ويجعله يتساوى مع أورلاندو في النقاط إن فاز بلوزداد عليه (وأصبح المتصدر بـ 9 نقاط).

أما الخسارة أمام ستاد أبيدجان تعني أنه لا بديل عن الفوز أمام أورلاندو في الجولة الأخيرة، والذي سيكون كافيا في جميع السيناريوهات للتأهل في النهاية، بالنظر لنتيجة أورلاندو وبلوزداد في الجولة الخامسة.

إن فاز أورلاندو على بلوزداد سيبقى الأهلي متقدما على الفريق الجزائري، وبالتالي الفوز في الجولة الأخيرة يكفي.

وإن تعادلا كذلك سيظل متقدما عليه بأفضلية المواجهات المباشرة، ما يجعل نفس الفوز كافيا، ويسمح بتأهل الأهلي وبلوزداد معا إن فازا في الجولة الأخيرة.

أما إذا فاز بلوزداد على أورلاندو وتصدر المجموعة، فإن فوز الأهلي على أورلاندو سيكفي للتأهل بدون النظر لنتيجة بلوزداد في الجولة الأخيرة.