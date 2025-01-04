الكل يلعب لصالح ليفربول.. أرسنال يتعادل مع برايتون

في نفس ليلة تعادل تشيلسي مع كريستال بالاس، تعادل أرسنال مع برايتون بهدف لكل فريق في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

البداية أتت بتسديدة من جابرييل جيسوس تصدى لها الحارس بيرت فيربروجين في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 16 سجل إيثان نوانيري الهدف الأول بعد تمريرة من ميكيل ميرينو.

وحاول سيمون أدينجرا لبرايتون ولكن اصطدمت تسديدته بالدفاع في الدقيقة 19.

وكرر أدينجرا المحاولة في الدقيقة 34 ولكن مرت بجوار القائم.

فيما سدد لياندرو تروسار في الدقيقة 39 ولكن اصطدمت كرته بالدفاع.

وفي الدقيقة 40 سدد ميرينو بالرأس من ركنية ولكن مرت فوق العارضة.

وحل جابرييل مارتينيلي بدلا من نوانيري مع انطلاق الشوط الثاني.

وتحصل برايتون على ركلة جزاء في الدقيقة 59 إثر سقوط جواو بيدرو بعد تدخل من ويليام ساليبا.

وفي الدقيقة 61 حول بيدرو ركلة الجزاء إلى هدف التعادل.

وأتى مارتن أوديجارد بدلا من جورجينيو في الدقيقة 64.

وسدد توماس بارتي بعد عرضية وصلته من ركلة حرة، ولكن رأسيته علت العارضة في الدقيقة 89.

النتيجة تركت أرسنال في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لعب مباراتين أقل.

أما برايتون فتقدم إلى المركز العاشر برصيد 28 نقطة.