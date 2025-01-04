خدمة في الجول – فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وسموحة

السبت، 04 يناير 2025 - 21:34

كتب : FilGoal

سموحة - الأهلي

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وسموحة في الجولة السادسة للدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم الثلاثاء المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة السادسة للدوري المصري، والتي تقام على استاد القاهرة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز.

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بينما يأتي سموحة في المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 5 نقاط.

وتعادل الأهلي مع إنبي في آخر مباراة له في الدوري سلبيا، بينما خسر سموحة من فاركو 2-1.

لحجز تذاكر المباراة من هنا

لاستلام التذكرة وبطاقة المشجع من هنا

الأهلي سموحة الدوري المصري
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