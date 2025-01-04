مجموعة الأهلي – أورلاندو يصعد للصدارة بالفوز على استاد أبيدجان

السبت، 04 يناير 2025 - 19:54

كتب : FilGoal

أورلاندو بايرتس

صعد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي إلى صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، ذلك بعد الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري.

وفاز أورلاندو على استاد أبيدجان بثلاثية دون رد، في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ليصل إلى النقطة الثامنة في المجموعات ويتصدر المجموعة بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

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ويأتي شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث بـ6 نقاط، وأخيرا استاد أبيدجان في المركز الرابع بنقطة واحدة.

تقدم أورلاندو في الدقيقة 22 بهدف سجله ريليبوهيلي موفوكينج، ثم أضاف باتريك ماسوانجاني الهدف الثاني في الدقيقة 50.

ثم أكمل ديون هوتو ثلاثية أورلاندو في الدقيقة 85.

ويستقبل أورلاندو في المباراة المقبلة ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، بينما يخرج الأهلي لمواجهة استاد أبيدجان في كوت ديفوار.

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