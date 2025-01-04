انتهت في الدوري الإنجليزي - برايتون (1)-(1) أرسنال

السبت، 04 يناير 2025 - 19:18

كتب : FilGoal

إيثان نوانيري لاعب أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون ضد أرسنال في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

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ق 64 مارتن أوديجارد بدلا من جورجينيو

ق 61 جووول بيدرو يسجل التعادل من علامة الجزاء

ق 59 ركلة جزاء لجواو بيدرو ضد ساليبا

ق 40 ميكيل ميرينو يسدد من ركنية ولكن الرأسية تمر فوق العارضة

ق 39 لياندرو تروسار يسدد والكرة تصطدم بالدفاع

ق 34 أدينجرا يسدد مجددا والكرة تمر بجوار القائم

ق 19 سيمون أدينجرا يسدد والكرة تصطدم بالدفاع

ق 16 جوووول إيثان نوانيري يسجل الأول

ق 10 جابرييل جيسوس يسدد ولكن الحارس يتصدى

بداية المباراة

أرسنال برايتون الدوري الإنجليزي
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