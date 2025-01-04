انتهت في الدوري الإنجليزي - برايتون (1)-(1) أرسنال
السبت، 04 يناير 2025 - 19:18
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون ضد أرسنال في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي.
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ق 64 مارتن أوديجارد بدلا من جورجينيو
ق 61 جووول بيدرو يسجل التعادل من علامة الجزاء
ق 59 ركلة جزاء لجواو بيدرو ضد ساليبا
ق 40 ميكيل ميرينو يسدد من ركنية ولكن الرأسية تمر فوق العارضة
ق 39 لياندرو تروسار يسدد والكرة تصطدم بالدفاع
ق 34 أدينجرا يسدد مجددا والكرة تمر بجوار القائم
ق 19 سيمون أدينجرا يسدد والكرة تصطدم بالدفاع
ق 16 جوووول إيثان نوانيري يسجل الأول
ق 10 جابرييل جيسوس يسدد ولكن الحارس يتصدى
بداية المباراة
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