الرابعة بلا فوز.. كريستال بالاس يوقع على استمرار نزيف تشيلسي

للمباراة الرابعة على التوالي، فشل تشيلسي في تحقيق أي انتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعادل البلوز مع مضيفه كريستال بالاس بهدف لكل فريق في الجولة الـ 20 من الدوري.

تشيلسي قبلها تعادل مع إيفرتون سلبيا، وخسر أمام فولام 2-1 وأمام إبسويتش 2-0.

حاول جادون سانشو مبكرا في الدقيقة 3 بتسديدة ولكنها مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 14 سجل كول بالمر الهدف الأول لتشيلسي بصناعة سانشو.

وأهدر نيكولاس جاكسون الهدف الثاني في الدقيقة 20 بتسديدة جاورت القائم.

وفي الدقيقة 28 حاول إنزو فيرنانديز بتسديدة أبعدها الدفاع، تلاه جوش أتشيمبونج برأسية جاورت القائم.

الرد أتى من جان فيليب ماتيتا في الدقيقة 34 بتسديدة جاورت القائم أيضا.

وفي الدقيقة 37 سدد إيبيريتشي إيز ولكن تصدى الحارس روبرت سانشيز.

وسدد جاكسون مجددا في الدقيقة التالية ولكن بجوار القائم.

واستمرت محاولات التعديل من كريستال بتسديدة من إيز في الدقيقة 49 مرت بجوار القائم.

وأتى مارك جويو بدلا من نيكولاس جاكسون في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 82 سجل جان فيليب ماتيتا هدف التعادل بعد تمريرة من إيز.

وحل نوني مادويكي بدلا من جادون سانشو في الدقيقة 86.

وأتى إيدي نكيتياه بدلا من إيز على الجانب الآخر.

النتيجة تركت تشيلسي في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة عن نوتنجهام الثالث، و3 نقاط عن أرسنال الثاني، ولكل منهما مباراة في الجولة الحالية.

أما كريستال بالاس فرفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر.