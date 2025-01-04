مانشستر سيتي يواصل صحوته ويفوز على وست هام برباعية

حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على وست هام بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الاتحاد بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل رباعية مانشستر سيتي في المباراة كل من إيرلنج هالاند الذي أحرز هدفين وفيل فودين وفلاديمير سوفال بالخطأ في مرماه.

ووصل هالاند للهدف رقم 16 في الدوري الإنجليزي الممتاز ليكون خلف محمد صلاح متصدر قائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا.

الفوز رفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة 34 في المركز السادس، بينما توقف رصيد وست هام عند النقطة 23 في المركز الـ 13.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي بنفس اختيارات المباراة الماضية ولعب بفودين وسافيو بجانب هالاند في الهجوم.

🔵 تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين أساسي.. وفودين وهالاند يقودان الهجوم ضد وست هام pic.twitter.com/xhmjk4EmI8 — FilGoal (@FilGoal) January 4, 2025

أحداث المباراة

وست هام كان هو المبادر بالتهديد في الدقيقة السادسة بانفراد من محمد قدوس ولكنه سدد فس الشباك الخارجية.

وتقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق سوفال بالخطأ في مرماه بعد تحويل تسديدة سافيو بالخطأ في شبلاك فريقه.

وأضاف هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 42 برأسية بعد عرضية من سافيو.

وعاد هالاند للتسجيل في الدقيقة 55 مستغلا تمريرة أخرى رائعة من سافيو لينفرد ويضع الكرة بالشباك.

وبعد 3 دقائق أضاف فودين الهدف الثالث بعد خطأ دفاعي انتهى بتمريرة من دي بروين أمام المرمى ليضع فودين الكرة في الشباك.

وسجل فولكروج هدف وست هام الوحيد في الدقيقة 71 بعد تمريرة من توماس سوتتشيك.

وسيلعب مانشسستر سيتي مباراته المقبلة في الدوري ضد برينتفورد يوم الثلاثاء 14 يناير، بينما يلتقي وست هام مع فولام بفنس اليوم.