تشكيل أرسنال - أوديجارد على مقاعد البدلاء في مواجهة برايتون

السبت، 04 يناير 2025 - 18:38

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - أرسنال ضد بايرن ميونيخ

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة برايتون في الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد الثنائي مارتن أوديجارد وجابرييل مارتينيلي على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الجانرز كالتالي:

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حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: توماس بارتي - ويليام ساليبا - جابرييل ماجالهايس - ريكاردو كالافيوري

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - ميكيل مييرينو

خط الهجوم: إيثان نوانيري - جابرييل جيسوس - لياندرو ترسار

ويحتل أرسنال المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

بينما يحتل برايتون المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.

أرسنال برايتون
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