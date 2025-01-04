مؤتمر علي ماهر: اعتدنا على أجواء المباريات الصعبة.. وجماهير المصري تعطينا الدافع

شدد علي ماهر مدرب المصري على أن فريقه قد اعتاد على أجواء المباريات الصعبة.

ويلتقي المصري مع الزمالك غدا الأحد في الجولة الرابعة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال ماهر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ندرك تماما مدى أهمية مباراة الغد، ولدي كل الثقة في لاعبي المصري وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية".

وتابع "جماهير المصري تعطينا دافعا كبيرا لتحقيق الفوز واللاعبين على أعلى درجة من التركيز".

وأضاف "اعتدنا على أجواء المباريات الصعبة وترجمة الفرص إلى أهداف يحتاج المزيد من التركيز لدى اللاعبين".

كما تحدث محمود حمادة لاعب الفريق خلال المؤتمر قائلا: "تركيزنا كبير في مباراة الغد ونسعى للوصول بعيدا في الكونفدرالية".

وأكمل "مباراة الغد في أعلى درجات الأهمية والفريقان كتاب مفتوح أمام بعضيهما".

وأتم "جماهير المصري كلمة السر ونأمل في تحقيق طموحتها".

ويحتل المصري المركز الثالث في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن بلاك بولز صاحب المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر.