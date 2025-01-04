انتهت مجموعة الأهلي – أورلاندو (3)-(0) استاد أبيدجان.. بايرتس للصدارة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي ضد استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويقع الفريقين في المجموعة الثالثة مع الأهلي الذي خسر أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة ذاتها بهدف دون رد.

ويأتي ترتيب المجموعة قبل المباراة كالآتي:

الأهلي 7 نقاط

شباب بلوزداد 6 نقاط

أورلاندو بايرتس 5 نقاط

استاد أبيدجان 1 نقطة

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نهاية المباراة بفوز أورلاندو بثلاثية

ق 85: جووووول الثالث

ق 50: جووووول الثاني باتريك ماسوانجاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم أورلاندو بهدف دون رد

ق 22: جوووول أورلاندو والأول ريليبوهيلي موفوكينج

ق 15: ضغط ومحاولات من أصحاب الأرض

انطلاق المباراة