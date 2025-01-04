انتهت في الدوري الإنجليزي - تشيلسي (1)-(1) كريستال بالاس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي ضد كريستال بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس على ملعب الأخير بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل كريستال بالاس المركز 15 برصيد 20 نقطة.

لمتابعة مباراة تشيلسي ضد كريستال بلاس دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق 82 جوووول التعادل من ماتيتا بصناعة إيز

ق 81 مارك جويو بدلا من نيكولاس جاكسون

ق 49 إيز يسدد ولكن بجوار القائم

استراحة

ق 44 كول بالمر يسدد من خارج المنطقة ولكن فوق العارضة

ق 38 جاكسون يسدد مجددا ولكن بجوار القائم

ق 37 إبيريتشي إيز يسدد ولكن روبرت سانشيز يتألق في التصدي

ق 34 جان فيليب ماتيتا يسدد ولكن بجوار القائم

ق 29 رأسية من جوش أتشيمبونج تمر بجوار القائم

ق 28 إنزو فيرنانديز يسدد ولكن الدفاع يبعد الكرة

ق 20 نيكولاس جاكسون يسدد بجوار القائم الأيمن

ق 14 جوووول كول بالمر يسجل الأول بعد تمريرة من جادون سانشو

ق3 عرضية خطيرة من الجهة اليمنى لتشيلسي يقابلها جادون سانشو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكنها مرت أعلى المرمى.

انطلاق المباراة