تشكيل تشيلسي - أتشيمبونج أساسي لأول مرة في مواجهة كريستال بالاس

أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كريستال بالاس.

ويلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس على ملعب الأخير بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب سانشو وبيدرو نيتو في الهجوم بجانب كول بالمر.

ويلعب المدافع جوش أتشيمبون لأول مرة بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: روبيرتو سانشيز.

الدفاع: مالو جوستو – جوش أتشيمبونج – ليفي كولويل – مارك كوكوريا.

الوسط: إنزو فيرنانديز – مويسيس كايسيدو.

أمامهما: بيدرو نيتو – كول بالمر – جادون سانشو.

الهجوم: نيكولاس جاكسون.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل كريستال بالاس المركز 15 برصيد 20 نقطة.