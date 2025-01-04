تشكيل تشيلسي - أتشيمبونج أساسي لأول مرة في مواجهة كريستال بالاس
السبت، 04 يناير 2025 - 16:14
كتب : FilGoal
أعلن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كريستال بالاس.
ويلتقي تشيلسي مع كريستال بالاس على ملعب الأخير بالجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويلعب سانشو وبيدرو نيتو في الهجوم بجانب كول بالمر.
ويلعب المدافع جوش أتشيمبون لأول مرة بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: روبيرتو سانشيز.
الدفاع: مالو جوستو – جوش أتشيمبونج – ليفي كولويل – مارك كوكوريا.
الوسط: إنزو فيرنانديز – مويسيس كايسيدو.
أمامهما: بيدرو نيتو – كول بالمر – جادون سانشو.
الهجوم: نيكولاس جاكسون.
ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة وبفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل كريستال بالاس المركز 15 برصيد 20 نقطة.
نرشح لكم
بعد نصيحة جوارديولا.. دي بروين يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي أرتيتا: لم أر شيئا كركلة جزاء برايتون في حياتي ماريسكا: إهدارنا الكثير من الفرص أعطى الثقة لـ كريستال بالاس والتعادل معنا الكل يلعب لصالح ليفربول.. أرسنال يتعادل مع برايتون جوارديولا: لم نعد إلى مستوانا المعهود.. ووضعنا ليس سيئا انتهت في الدوري الإنجليزي - برايتون (1)-(1) أرسنال الرابعة بلا فوز.. كريستال بالاس يوقع على استمرار نزيف تشيلسي مانشستر سيتي يواصل صحوته ويفوز على وست هام برباعية