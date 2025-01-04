تشكيل مانشستر سيتي - دي بروين أساسي.. وفودين وهالاند يقودان الهجوم ضد وست هام

السبت، 04 يناير 2025 - 16:02

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند - سافينيو - مانشستر سيتي

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل.

ويلتقي مانشستر سيتي مع وست هام على ملعب الاتحاد في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلعب مانشستر سيتي بنفس خيارات المباراة الماضية التي فاز بها على ليستر سيتي.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: ستيفان أورتيجا.

الدفاع: ريكو لويس – مانويل أكانجي – ناثان أكي – يوشكو جفارديول.

الوسط: ماتيو كوفاسيتش – كيفن دي بروين - برنادرو سيلفا.

الهجوم: سافيو – إيرلنج هالاند – فيل فودين.

ويجلس على مقاعد البدلاء: سكوت كارسون – كايل ووكر – جاك جريليش – جيريمي دوكو – إلكاي جوندوجان – ماتيوس نونيس – سيمبسون بوسي – نيكو أورايلي – جيمس مكاتي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، بينما يحتل وست هام المركز 13 برصيد 23 نقطة.

مانشستر سيتي وست هام الدوري الإنجليزي الممتاز
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