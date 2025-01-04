الهلال مهدد بفقدان سافيتش وكانسيلو في كلاسيكو اتحاد جدة

بات نادي الهلال السعودي مهددا بفقدان خدمات الثنائي سيرجي سافيتش وجواو كانسيلو خلال مواجهة اتحاد جدة المرتقبة.

ويلعب الهلال ضد اتحاد جدة يوم الثلاثاء المقبل ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الهلال مهدد بفقدان خدمان الثنائي سيرجي سافيتش وجواو كانسيلو في كلاسيكو اتحاد جدة.

ويعاني الصربي سافيتش من الإصابة في العضلة الضامة وسيجرى اختبارات لتحديد موقفه من المشاركة في المباراة.

فيما تعرض البرتغالي كانسيلو للإنفلونزا وينتظر التعافي قبل موعد خوض المباراة المرتقبة.

الهلال تأهل غلى ربع نهائي كأس ملك السعودية بعد تخطي البيكيرية والطائي في دور الـ32 ودور الـ16 على الترتيب.

فيما فاز اتحاد جدة على العين في دور الـ32 وعلى الندل في ثمن نهائي المسابقة.

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من كأس ملك السعودية عقب الفوز على النصر بركلات الترجيح.