الهلال مهدد بفقدان سافيتش وكانسيلو في كلاسيكو اتحاد جدة

السبت، 04 يناير 2025 - 11:48

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - الهلال السعودي ضد الريان القطري

بات نادي الهلال السعودي مهددا بفقدان خدمات الثنائي سيرجي سافيتش وجواو كانسيلو خلال مواجهة اتحاد جدة المرتقبة.

ويلعب الهلال ضد اتحاد جدة يوم الثلاثاء المقبل ضمن ربع نهائي كأس ملك السعودية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الهلال مهدد بفقدان خدمان الثنائي سيرجي سافيتش وجواو كانسيلو في كلاسيكو اتحاد جدة.

أخبار متعلقة:
تقرير سعودي يكشف موقف نيمار من القيد محليا مع الهلال ديابي يسابق الزمن للحاق بكلاسيكو الهلال الهلال يعلن إصابة الشهراني في الركبة.. وغيابه 3 أشهر وكيله: الهلال لن يتخلى عن لودي من أجل نيمار

ويعاني الصربي سافيتش من الإصابة في العضلة الضامة وسيجرى اختبارات لتحديد موقفه من المشاركة في المباراة.

فيما تعرض البرتغالي كانسيلو للإنفلونزا وينتظر التعافي قبل موعد خوض المباراة المرتقبة.

الهلال تأهل غلى ربع نهائي كأس ملك السعودية بعد تخطي البيكيرية والطائي في دور الـ32 ودور الـ16 على الترتيب.

فيما فاز اتحاد جدة على العين في دور الـ32 وعلى الندل في ثمن نهائي المسابقة.

ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من كأس ملك السعودية عقب الفوز على النصر بركلات الترجيح.

الهلال السعودي اتحاد جدة جواو كانسيلو سيرجي سافيتش
نرشح لكم
رونالدو: أحلم بالفوز بدوري أبطال آسيا بعد طلب كونسيساو.. النصر يرفض التفريط في أوتافيو لـ ميلان تقرير يكشف حقيقة رغبة باريس سان جيرمان في ضم رونالدو تقرير سعودي يكشف موقف نيمار من القيد محليا مع الهلال دخل الفترة الحرة.. تقرير يكشف آخر تطورات تجديد عقد رونالدو مع النصر رين يضم سيكو فوفانا من النصر عوار جاهز للكلاسيكو السعودي كأس الخليج - رينار: افتقدنا قوتنا الدفاعية.. والحكم لم يكن في حالة مثالية
أخر الأخبار
في الجول يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع الجزائري بولبينة 10 دقيقة | الكرة المصرية
النادي الـ 12 في مسيرته.. فالنسيا يتعاقد مع عمر صادق 35 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة برشلونة - عودة فاتي.. وغياب أولمو وباو فيكتور عن مواجهة بارباسترو ساعة | الكرة الأوروبية
بطل كوبا ليبرتادوريس.. البرتغالي أرتور جورج مدربا لـ تريزيجيه في الريان القطري ساعة | المحترفون
وصول بعثة الأهلي بعد خوض مواجهة شباب بلوزداد ساعة | الكرة المصرية
الهلال مهدد بفقدان سافيتش وكانسيلو في كلاسيكو اتحاد جدة ساعة | سعودي في الجول
قائد يوفنتوس: لم نستطع العودة أمام ميلان.. وعلينا مواجهة أخطاءنا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
فضل: أشعر بالضيق من شائعات هدم استاد بورسعيد. وبعض إدارات اتحاد الكرة كانت بحاجة للتفجير 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش 2 في الجول يكشف مستجدات تجديد عقد زيزو مع الزمالك 3 مصدر من رابطة الأندية لـ في الجول: الإسماعيلي سيحصل على نقاط مباراة مودرن سبورت 4 صلاح يكشف أخبار التجديد.. وهل تعمد المراوغة في صناعة الهدف الثاني