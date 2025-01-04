بن غيث: الخسارة من الأهلي مثلت صدمة كاملة لنا.. وتعاملنا نفسيا لأجل الفوز

كشف عبد الرؤوف بن غيث لاعب شباب بلوزداد أن فريقه تخطى صدمة الخسارة من الأهلي بالفوز في لقاء اليوم.

وانتصر شباب بلوزداد على الأهلي بنتيجة 1-0 في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الرؤوف بن غيث عبر إن سبورتس: "مباراة لم تكن سهلة بعد صدمة مباراة القاهرة، ورددنا الاعتبار أمام جماهيرنا وركزنا حتى آخر دقيقة ضد منافس قوي".

وأضاف "الخسارة الماضية مثلت صدمة كاملة لنا والمدرب تعامل على الناحية النفسية وحققنا الفوز".

وأتم "كنا نعلم بأننا سنسجل وبالفعل سجلنا في الدقائق الأخيرة، وسنركز على مباراة أورلاندو".

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سجل نوفل خاسف هدف فوز بلوزداد في ملعب 5 جويليه.

ويعد ذلك أول انتصار لشباب بلوزداد على الأهلي بعد 5 مباريات، وأول فوز لعبد القادر عمراني المدير الفني الجزائري على الفرق المصرية.

وبذلك توقفت سلسلة الأهلي عند 27 مباراة متتالية دون هزيمة (19 فوز و8 تعادلات) منذ الخسارة من صنداونز في نسخة 2023.

الفوز رفع رصيد بلوزداد لـ 6 نقاط ارتقى بها للمركز الثاني فيما ظل الأهلي متصدرا برصيد 7 نقاط.

ويمتلك أورلاندو بيراتس فرصة الانفراد بصدارة الترتيب حال انتصاره على استاد أبيدجان الإيفواري.

ويحتل الفريق الجنوب إفريقي المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويتذيل بطل كوت ديفوار الترتيب بنقطة وحيدة.