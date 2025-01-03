نوفل خاسف: مررنا بأسبوع مضغوط قبل الفوز على الأهلي

الجمعة، 03 يناير 2025 - 23:56

كتب : FilGoal

نوفل خاسف - شباب بلوزداد

أوضح نوفل خاسف لاعب شباب بلوزداد وصاحب هدف الفوز على الأهلي أن فريقه عاش أسبوعا مضغوطا بعد الخسارة بسداسية في القاهرة.

وانتصر بلوزداد على الأهلي بهدف نوفل في الجولة الرابعة من مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال نوفل خاسف عبر بي إن سبورتس: "قدمنا مباراة رائعة عوضنا بها نتيجة المباراة الماضية ولعبنا بأسلوبنا وحققنا الـ 3 نقاط، وكل اللاعبين كانوا رجالا، والجماهير دعمتنا طيلة 90 دقيقة وأشكرهم".

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وأضاف "خسرنا بسداسية في مصر ومررنا بأسبوع مضغوط ورددنا في الملعب بأننا لا نستحق هذه الهزيمة".

وأتم "سنستهدف تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقبلة".

سجل نوفل خاسف هدف فوز بلوزداد في ملعب 5 جويليه.

ويعد ذلك أول انتصار لشباب بلوزداد على الأهلي بعد 5 مباريات، وأول فوز لعبد القادر عمراني المدير الفني الجزائري على الفرق المصرية.

وبذلك توقفت سلسلة الأهلي عند 27 مباراة متتالية دون هزيمة (19 فوز و8 تعادلات) منذ الخسارة من صنداونز في نسخة 2023.

الفوز رفع رصيد بلوزداد لـ 6 نقاط ارتقى بها للمركز الثاني فيما ظل الأهلي متصدرا برصيد 7 نقاط.

ويمتلك أورلاندو بيراتس فرصة الانفراد بصدارة الترتيب حال انتصاره على استاد أبيدجان الإيفواري.

ويحتل الفريق الجنوب إفريقي المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويتذيل بطل كوت ديفوار الترتيب بنقطة وحيدة.

شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا نوفل خاسف
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