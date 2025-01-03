الدبيس: لدينا فرصة للتأهل.. هدف بلوزداد جاء في لحظة من خطأ

الجمعة، 03 يناير 2025 - 23:38

كتب : FilGoal

كريم الديبس - الأهلي - بلوزداد

شدد كريم الدبيس لاعب الأهلي أن الفرصة لا زالت قائمة في التأهل للدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي من شباب بلوزداد في الجزائر بنتيجة 1-0 في الدقائق الأخيرة.

وقال الدبيس عبر بي إن سبورتس: "لدينا فرصة في التأهل وسنركز في المباريات المقبلة وسنتأهل للمرحلة التالية".

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وأضاف "لم نتهاون بعد الفوز في اللقاء الماضي ضد بلوزداد".

وأتم "وهدفنا في لقاء اليوم كان الفوز لكن لم يحالفنا التوفيق، الكل كان في كامل تركيزه والهدف جاء في لحظة من خطأ".

سجل نوفل خاسف هدف فوز بلوزداد في ملعب 5 جويليه.

ويعد ذلك أول انتصار لشباب بلوزداد على الأهلي بعد 5 مباريات، وأول فوز لعبد القادر عمراني المدير الفني الجزائري على الفرق المصرية.

وبذلك توقفت سلسلة الأهلي عند 27 مباراة متتالية دون هزيمة (19 فوز و8 تعادلات) منذ الخسارة من صنداونز في نسخة 2023.

الفوز رفع رصيد بلوزداد لـ 6 نقاط ارتقى بها للمركز الثاني فيما ظل الأهلي متصدرا برصيد 7 نقاط.

ويمتلك أورلاندو بيراتس فرصة الانفراد بصدارة الترتيب حال انتصاره على استاد أبيدجان الإيفواري.

ويحتل الفريق الجنوب إفريقي المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويتذيل بطل كوت ديفوار الترتيب بنقطة وحيدة.

الأهلي كريم الدبيس دوري أبطال إفريقيا
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