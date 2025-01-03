توقفت السلسلة القياسية.. بلوزداد يخطف فوزا قاتلا أمام الأهلي في أبطال إفريقيا

الجمعة، 03 يناير 2025 - 23:10

كتب : FilGoal

يحيى عطية الله - الأهلي - بلوزداد

أنهى شباب بلوزداد الجزائري سلسلة الأهلي القياسية بالفوز بنتيجة 1-0 في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

سجل نوفل خاسف هدف فوز بلوزداد في ملعب 5 جويليه.

ويعد ذلك أول انتصار لشباب بلوزداد على الأهلي بعد 5 مباريات، وأول فوز لعبد القادر عمراني المدير الفني الجزائري على الفرق المصرية.

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وبذلك توقفت سلسلة الأهلي عند 27 مباراة متتالية دون هزيمة (19 فوز و8 تعادلات) منذ الخسارة من صنداونز في نسخة 2023.

الفوز رفع رصيد بلوزداد لـ 6 نقاط ارتقى بها للمركز الثاني فيما ظل الأهلي متصدرا برصيد 7 نقاط.

ويمتلك أورلاندو بيراتس فرصة الانفراد بصدارة الترتيب حال انتصاره على استاد أبيدجان الإيفواري.

ويحتل الفريق الجنوب إفريقي المركز الثالث برصيد 5 نقاط ويتذيل بطل كوت ديفوار الترتيب بنقطة وحيدة.

التشكيل

دفع مارسيل كولر بكريم الدبيس في مركز الجناح الأيسر، وعمرو السولية في خط الوسط.

بينما أجرى عبد القادر عمراني تغييرا وحيدا في تشكيل فريقه عن الذي خسر بنتيجة 6-1 في القاهرة.

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وصف المباراة

تحصل شعيب قداد مدافع بلوزداد على بطاقة صفراء في أول 5 دقائق عقب عرقلة وسام أبو علي على حدود منطقة الجزاء.

نفذ يحيى عطية الله الركلة الحرة لكنها مرت أعلى العارضة بقليل.

وبعد دقيقتين تحصل أيمن محيوص على بطاقة صفراء جديدة عقب تدخل قوي على عطية الله.

وتقدم شباب بلوزداد عن طريق مهاجم خينسيا مايو لكن ألغي بداعي التسلل عن طريق الحكم المساعد في الدقيقة 14.

هدأت أحداث المباراة بعض الشيء بعد ربع ساعة أولى سريعة.

وفي الدقيقة 42 أرسل حسين الشحات عرضية حولها رامي ربيعة برأسية لكنها وصلت في يد مصطفى زغبة في منتصف المرمى.

شوط أول انتهى بتعادل سلبي بين الفريقين.

وتحصل إمام عاشور على بطاقة صفراء أولى في الدقيقة 61 بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

شارك إسلام سليماني في الدقيقة 62 بدلا عبد الرؤوف بن غيث بحثا عن تنشيط الهجوم.

ورد مارسيل كولر بتغييرين بمشاركة محمد مجدي "أفشة" وأكرم توفيق بدلا من كريم الدبيس وعمرو السولية في الدقيقة 77.

استحواذ الفريق الجزائري لم يسفر عن أي خطورة، وفي الدقيقة 86 تحصل يحيى عطية الله على بطاقة صفراء.

وخطف أصحاب الأرض هدف التقدم في الدقيقة 90+1 عن طريق خاصيف نوفل بعد متابعة لتسديدة ضعيفة ارتدت من يد الشناوي وأودعها في الشباك مسجلا هدف الفوز.

وفي الدقيقة 90+5 شارك محمود "كهربا" بدلا من حسين الشحات لكن الحكم سرعان ما أطلق صافرة النهاية في الدقيقة 90+11 معلنا نهاية سلسلة الأهلي القياسية.

الأهلي شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا
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