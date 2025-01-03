فرانكفورت يكشف لـ في الجول حقيقة عرض مانشستر سيتي لضم مرموش

الجمعة، 03 يناير 2025 - 21:50

كتب : محمود حمدي

عمر مرموش - إينتراخت فرانكفورت - شتوتجارت

كشف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني حقيقة تلقيه عرضا رسميا من مانشستر سيتي لضمه نجمه الدولي المصري عمر مرموش.

ويمتد تعاقد مرموش مع فرانكفورت حتى صيف 2027.

وقال باتروش نيدزفيدزكي المسؤول الإعلامي لنادي فرانكفورت في تصريحات خاصة لـFilGoal.com : "لم نتلق عرضا رسميا لضم عمر مرموش، لذلك لا يمكنني تأكيد هذه الشائعات".

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وأضاف "لدينا أهداف كبيرة سنحققها معا ويسعدنا وجود عمر في فرانكفورت. هذا كل ما يمكنني قوله".

وارتبط اسم مرموش مؤخرا بالانتقال لكتيبة بيب جوارديولا وفقا للتقارير. (طالع التفاصيل)

وكشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن مانشستر سيتي أرسل عرضا مقترحا لوكيل عمر مرموش واللاعب منفتح على مشروع النادي والانتقال في الصيف المقبل.

وأشار التقرير أيضا إلى أن مرموش تحدث مع مسؤولي مانشستر سيتي ويفضله على توتنام وأرسنال وليفربول.

ويقضى مرموش موسما رائعا مع فرانكفورت إذ ساهم في 30 هدفا خلال 18 مباراة بتسجيل 18 هدفا وصناعة 12 في جميع المسابقات.

وقال مرموش لصحيفة بيلد من قبل عن رحيله: "بالطبع أسمع عن اهتمام أندية أخرى بضمي. أشعر بالفخر لأن الناس يتحدثون عني. هذا يُظهر أنني أقوم بعمل جيد".

وأضاف "بشكل يومي لا أفكر في الأمر على الإطلاق. تركيزي منصب على آينتراخت فرانكفورت وتحقيق النجاح هنا".

وأكمل الدولي المصري "هناك دائمًا الكثير من التكهنات من الخارج. لكن ليس لدي وجهة أحلام محددة".

وشدد "ما أستطيع أن أعد به الجماهير هو أنني سأبذل قصارى جهدي من أجل فرانكفورت في كل مباراة".

وأتم عمر "أنا لا أفكر في الانتقال لفريق آخر. أنا أعيش اللحظة وأستمتع بوقتي في فرانكفورت".

وشارك مرموش منذ بداية الموسم الحالي بقميص فرانكفورت في 24 مباراة وخلالها سجل 18 هدفا وصنع 12 آخرين.

وسبق لصاحب الـ 25 عاما المشاركة في 35 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.

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