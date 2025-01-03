فوت ميركاتو: مانشستر سيتي قدم عرضا لـ مرموش.. وموقف اللاعب

أبدى عمر مرموش نجم إينتراخت فرانكفورت الألماني انفتاحا على الانتقال لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وارتبط اسم مرموش مؤخرا بالانتقال لكتيبة بيب جوارديولا وفقا للتقارير. (طالع التفاصيل)

وكشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أن مانشستر سيتي أرسل عرضا مقترحا لوكيل عمر مرموش واللاعب منفتح على مشروع النادي والانتقال في الصيف المقبل.

وأشار التقرير أيضا إلى أن مرموش تحدث مع مسؤولي مانشستر سيتي ويفضله على توتنام وأرسنال وليفربول.

وينتهي تعاقد مرموش مع فرانكفورت في 2027.

ويقضى مرموش موسما رائعا مع فرانكفورت إذ ساهم في 30 هدفا خلال 18 مباراة بتسجيل 18 هدفا وصناعة 12 في جميع المسابقات.

وقال مرموش لصحيفة بيلد من قبل عن رحيله: "بالطبع أسمع عن اهتمام أندية أخرى بضمي. أشعر بالفخر لأن الناس يتحدثون عني. هذا يُظهر أنني أقوم بعمل جيد".

وأضاف "بشكل يومي لا أفكر في الأمر على الإطلاق. تركيزي منصب على آينتراخت فرانكفورت وتحقيق النجاح هنا".

وأكمل الدولي المصري "هناك دائمًا الكثير من التكهنات من الخارج. لكن ليس لدي وجهة أحلام محددة".

وشدد "ما أستطيع أن أعد به الجماهير هو أنني سأبذل قصارى جهدي من أجل فرانكفورت في كل مباراة".

وأتم عمر "أنا لا أفكر في الانتقال لفريق آخر. أنا أعيش اللحظة وأستمتع بوقتي في فرانكفورت".

وشارك مرموش منذ بداية الموسم الحالي بقميص فرانكفورت في 24 مباراة وخلالها سجل 18 هدفا وصنع 12 آخرين.

وسبق لصاحب الـ 25 عاما المشاركة في 35 مباراة دولية بقميص منتخب مصر وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة 3.