انتهت أبطال إفريقيا - بلوزداد (1)-(0) الأهلي.. نهاية سلسلة الأحمر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة شباب بلوزداد ضد الأهلي في الجولة 4 من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على بلوزداد في ملعب 5 جويليه بالجزائر بعدما فاز ذهابا بنتيجة 6-1.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+1: هدف أول لشباب بلوزداد عن طريق نوفل خاسف

ق 89: الشناوي يتصدى لتسديدة إسلام سليماني

ق 75: مشاركة أفشة بدلا الشحات

ق 60: بطاقة صفراء لإمام عاشور بسبب الاعتراض على قرار الحكم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: رأسية مايو تعلو العارضة بعد خروج خاطئ للشناوي

ق 43: رأسية ربيعة تصل سهلة في يد زغبة بعد عرضية متقنة من يحيى عطية الله

ق 14: هدف أول عن طريق خينسيا مايو لكن الحكم المساعد يرفع راية التسلل

ق 8: بطاقة صفراء جديدة لأيمن محيوص بعد عرقلة عطية الله

ق 6: يحيى عطية الله يسدد ركلة حرة مباشرة تمر أعلى العارضة بقليل

ق 5: بطاقة صفراء لشعيب قداد بعد عرقلة وسام أمام منطقة الجزاء

بداية اللقاء