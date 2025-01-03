كأس مصر - رائعة حواش تقود إنبي لثمن النهائي على حساب حرس الحدود
الجمعة، 03 يناير 2025 - 20:28
كتب : FilGoal
تأهل إنبي لدور الـ 16 من كأس مصر بالفوز على حرس الحدود بهدف دون رد.
وسجل أحمد نادر حواش هدف فوز الفريق البترولي في الدقيقة 48 من ركلة حرة مباشرة.
ويلتقي إنبي مع الفائز من مباراة الإسماعيلي ضد طنطا والمقرر إقامتها غدا السبت.
وتأهلت فرق المقاولون العرب وزد وفاركو والجونة لدور الـ 16 وأصبح إنبي خامس المتأهلين.
يا لعيب يا كبير 🔥 جوووووول عالمي بفاول خرافي 😮 من أحمد نادر حواش يسجل الهدف الأول لإنبي في مرمى حرس الحدود 💣#ONTime_Sports pic.twitter.com/6gCnNQzX4W— OnTime Sports (@ONTimeSports) January 3, 2025
ويحمل إنبي لقب كأس مصر مرتين في موسمي 2007-08 و2008-09.
وانتهى مشوار الفريق في الموسم الماضي بالخسارة في دور الـ 16 من مودرن سبورت 1-0.
وودع حرس الحدود كأس مصر من دور الـ 32 بعدما ودع في النسخة الماضية بصعوبة ضد المصري في دور الـ 16.
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