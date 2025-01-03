كأس مصر - رائعة حواش تقود إنبي لثمن النهائي على حساب حرس الحدود

الجمعة، 03 يناير 2025 - 20:28

كتب : FilGoal

أحمد نادر حواش - إنبي

تأهل إنبي لدور الـ 16 من كأس مصر بالفوز على حرس الحدود بهدف دون رد.

وسجل أحمد نادر حواش هدف فوز الفريق البترولي في الدقيقة 48 من ركلة حرة مباشرة.

ويلتقي إنبي مع الفائز من مباراة الإسماعيلي ضد طنطا والمقرر إقامتها غدا السبت.

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وتأهلت فرق المقاولون العرب وزد وفاركو والجونة لدور الـ 16 وأصبح إنبي خامس المتأهلين.

ويحمل إنبي لقب كأس مصر مرتين في موسمي 2007-08 و2008-09.

وانتهى مشوار الفريق في الموسم الماضي بالخسارة في دور الـ 16 من مودرن سبورت 1-0.

وودع حرس الحدود كأس مصر من دور الـ 32 بعدما ودع في النسخة الماضية بصعوبة ضد المصري في دور الـ 16.

إنبي حرس الحدود كأس مصر
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