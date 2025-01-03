تشكيل الأهلي - الدبيس أساسي كجناح.. والسولية يقود الوسط ضد بلوزداد

الجمعة، 03 يناير 2025 - 19:54

كتب : حسام نور الدين

كريم الدبيس - الأهلي ضد استاد أبيدجان

يبدأ كريم الدبيس أساسيا مع الأهلي لأول مرة هذا الموسم وفي مركز الجناح ضد شباب بلوزداد في الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفا على بلوزداد في ملعب 5 جويليه بالجزائر بعدما فاز ذهابا بنتيجة 6-1.

ويعود أشرف داري لقيادة دفاع الأهلي، ويتواجد عمرو السولية في الوسط بدلا من مروان عطية.

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ويظهر كريم الدبيس أساسيا في مركز الجناح الأيسر أمام يحيى عطية الله.

وجاء تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله – أشرف داري – رامي ربيعة – خالد عبد الفتاح

الوسط: عمرو السولية – إمام عاشور – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: حسين الشحات – وسام أبو علي – كريم الدبيس

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - محمود كهربا - أكرم توفيق - بيرسي تاو - مروان عطية - محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد - عمر الساعي.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة برصيد 7 نقاط.

بينما يأتي بلوزداد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

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