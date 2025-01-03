حوار صلاح: لا تقدم في مفاوضات التجديد مع ليفربول.. ولهذا السبب أريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي

أوضح محمد صلاح نجم ليفربول عدم وجود أي تقدم في المفاوضات مع مسؤولي النادي لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وحطم صلاح العديد من الأرقام القياسية قائدا ليفربول لتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي وكذلك تصدر هو قائمة الهدافين والأكثر صناعة.

وإليكم كل ما جاء في حوار صلاح عبر شبكة سكاي سبورتس

"أريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، صرّحت من قبل في آخر 7-8 سنوات إنني أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، لكن في هذا الموسم أريد تحقيق الدوري الإنجليزي".

"تفضيل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟ ربما لأننا لم نحتفل بلقب الدوري بالطريقة التي أردناها سابقا، وأريد فعل شيء خاص للمدينة في عامي الأخير مع الفريق".

"أحفز نفسي هذا العام بتحقيق لقب وأن أكون سببا كبيرا في الفوز به خاصة لقب الدوري الإنجليزي".

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ويتصدر صلاح قائمة الأكثر مساهمة تهديفيا في جميع المسابقات لعام 2024 في الدوري الخمس الكبرى برصيد 52 هدفا بمعدل مساهمة لكل 64 دقيقة.

"لا زالت أومن أن الفريق يحتاج لتحقيق لقب، لا زال هناك أسماء أخرى مثلي تريد ذلك مثل ألكسندر أرنولد وفان دايك وأليسون وروبرتسون، من الضروري لنا أن نفوز بلقب آخر قبل رحيلنا".

"هل يحتاج ليفربول للقب آخر لتعزيز إرثه؟ نعم نريد قول إن فريقنا من أعظم فرق الدوري الإنجليزي، فزنا تقريبا بكل شيء ولقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة، ونأمل في تحقيقه مجددا، وسيكون هذا أمر عظيما".

"كيف غير سلوت أسلوب صلاح؟ أدافع بشكل أقل، الأمر مختلف تماما عن يورجن كلوب، مع كلوب لعبنا بنفس الأسلوب 7-8 سنوات وكنا أفضل من يفعل ذلك، ومع سلوت تتغير الأشياء قليلا وأعتقد أن الفريق يعتمد عليّ أكثر من ذي قبل الآن، وأعتقد أن هذا يجعلني أعبر عن نفسي أكثر وألعب بأسلوبي وأتحسن في بعض الأشياء الأخرى".

وصل صلاح هذا الموسم لـ 30 مساهمة في 18 مباراة بالدوري الإنجليزي كأسرع لاعب يحقق هذا الرقم في تاريخ المسابقة.

"تحدثت مع يورجن كلوب في آخر 3 أشهر أكثر مما فعلنا في آخر 7 سنوات".

"أعتقد أن 90% من الجوائز الفردية تأتي بسبب فوزك بالألقاب الجماعية وأداءك الجماعي، وأعتقد أن هذا يزيد من الحظوظ في الفوز بالكرة الذهبية".

"أهم شيء بالنسبة لي أن أحقق لقب الدوري الإنجليزي وأن أصنع الفارق ومررت بنفس الأمر في السنوات الماضية، أرسنال وتشيلسي يطاردان ليفربول ومانشستر سيتي سيعود بالتأكيد ونريد أن نظل في كامل التركيز ونأمل تحقيق اللقب".

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"أنا في آخر 6 أشهر من عقدي مع ليفربول ولا يوجد أي تقدم ونحن بعيدون عن ذلك ولننتظر ونرى".

"كيف أواصل التركيز؟ ما يدور في ذهني إذا كانت هذه آخر 6 أشهر في عقدي، ماذا أريد أن أرى في المستقبل؟ هل أريد العودة وأقول إنني كنت مشتتا أو مضغوطا بسبب عقدي؟ أو أنني مررت بموسم لا يصدق؟ هذا ما أفكر فيه".

"إذا شعرت بأي تشتيت أذكر نفسي أنني أريد أن أنظر للوراء وأجد نفسي قدمت موسما رائعا، هذا ما أريده".

ويحق لقائد منتخب مصر التفاوض مع أي فريق في الأشهر الجارية حتى نهاية الموسم مع أي فريق تمهيدا للانتقال له دون العودة لإدارة الريدز.

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محمد صلاح يضيف الهدف الرابع والخامس لليفربول في شباك توتنهام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #توتنهام_ليفربول pic.twitter.com/LUUclrsNoT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 22, 2024

"صلاح أسطورة ليفربول؟ هذا في ذهني، إذا فزنا باللقب أريد أن أصنع الفارق، وعند نهاية مسيرتي سيفضل البعض كيني دالجليش وأخرين ستفين جيرارد، دائما سيكون هناك الكثير المناقشات ولا يمكن التحكم في ذلك".

"لم أحلم بذلك منذ انضمامي لليفربول لكن عندما تحلم وتمتلك طموح، الأشياء تتغير وفخور بوجود اسمي في هذه المقارنات".