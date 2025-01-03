مؤتمر جوارديولا: على النادي التفكير قبل تجديد عقد دي بروين.. وموقف المصابين

الجمعة، 03 يناير 2025 - 16:35

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - كيفين دي بروين

نصح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي إدارة ناديه بالتفكير قبل تجديد عقد كيفن دي بروين الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة منافسه وست هام في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الإسباني خلال المؤتمر الصحفي: "ضم لاعبين في يناير ليس سهلا، جميع الاحتمالات ممكنة".

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وأضاف "على النادي أن يكون حكيما في ضم لاعبين أثناء الوضع الذي نحن فيه إذ تحدث إصابات باستمرار، لا أعرف ما إذا سيكون من الممكن تدعيم الفريق".

وأكمل "كيفن دي بروين واجه العديد من المشاكل لمدة عام ونصف مثل العديد من اللاعبين، لكن عندما يتمتع بلياقة جيدة يكون لاعبا مهما بالنسبة لنا".

وتابع "الأمر يتعلق بالأداء الذي يقدمه حتى نهاية الموسم، وعمره وأشياء أخرى كثيرة، لذلك أعتقد أن على النادي التفكير في الأمر، وفي النهاية هذا يخص النادي".

وشدد "روبن دياس يتحسن لكنه ليس جاهزا لمباراة وست هام، ولا أتوقع عودة أي من المصابين".

وأوضح "عودة رودري قبل نهاية الموسم؟ سيكون أمرا جيدا، لكن الهدف هو أن يتعافى بشكل جيد ويتم تجهيزه للموسم المقبل".

وأنهى حديثه قائلا: "لم نلعب بأفضل مستوى لنا ضد ليستر سيتي، لكن الفوز جيد لثقتنا ولدينا فرصة أخرى لننتصر على وست هام وسيساعدنا مستقبلا".

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، إذ يبتعد بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع والأخير المؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بينما يأتي وست هام في المركز الـ13 برصيد 23 نقطة.

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